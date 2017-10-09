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Общество | В Пензе без отопления остаются жители четырех домов

09.10.2017|11:44
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В Пензе к теплу осталось подключить четыре дома. Итоги работы по пуску отопления в объекты жилого фонда обсуждались на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 9 октября.

«В ходе ремонтных работ на теплосетях выявилось много участков бесхозяйных сетей, мы их должны в обязательном порядке оформить и включить в график ремонта на следующий год», - напомнил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления, градоначальник поручил уточнить перечень бесхозяйных сетей, чтобы при оформлении ничего не упустить.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что до наступления холодов необходимо восстановить благоустройство после разрытий, и поручил и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву контролировать ход данных работ и сроки, в которые должны уложиться подрядчики.

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Гость|09.10.2017 12:03|

ул.Чкалова заасфальтируют?

Гость|09.10.2017 12:06|

ул.Чкалова нет отопления!

Гость|09.10.2017 12:06|

В городе есть бесхозяйные теплосети? А кто же тогда собирает деньги за транзит по ним? Или как с Фондом капитального ремонта домов - собирает деньги сторонняя организация в другом субъекте РФ?

Гость|09.10.2017 12:07|

Сначала Чкалова заасфальтируют, потом обнаружат порыв, потом снова раскопают и т.д. Кругооборот денег в Пензе

Гость|09.10.2017 12:09|

Магистралями пользуются все и поставщики,и потребители,а обслуживать никто не хочет.

Гость|09.10.2017 12:09|

На Чаадаева, 11 дом-ледник.

Гость|09.10.2017 12:10|

луначарского нет отопления

Гость|09.10.2017 12:13|

Уважаемые Горожане, если в Вашем доме нет отопления, звоните Виктору Николаевичу. Помогите администрации подключить отопление. Ждем Ваших обращений.

Гость|09.10.2017 12:14|

Гость писал(a):

В городе есть бесхозяйные теплосети?
По всей видимости - это участки теплосетей под только что уложенным асфальтом. В случае порыва никто не виноват

Имя: Гость
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