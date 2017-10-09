09.10.2017 | 11:44

В Пензе к теплу осталось подключить четыре дома. Итоги работы по пуску отопления в объекты жилого фонда обсуждались на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 9 октября.

«В ходе ремонтных работ на теплосетях выявилось много участков бесхозяйных сетей, мы их должны в обязательном порядке оформить и включить в график ремонта на следующий год», - напомнил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе органа местного самоуправления, градоначальник поручил уточнить перечень бесхозяйных сетей, чтобы при оформлении ничего не упустить.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что до наступления холодов необходимо восстановить благоустройство после разрытий, и поручил и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву контролировать ход данных работ и сроки, в которые должны уложиться подрядчики.