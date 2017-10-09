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Общество | В кузнецкий храм прибыл ковчежец с частицей мощей Сергия Радонежского

09.10.2017|11:07
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В храм великомученицы Параскевы Пятницы города Кузнецка доставили ковчежец с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

Реликвия поступила в культовое сооружение в пятницу, 7 октября, и с этих пор будет пребывать там постоянно.

Мероприятие совершалось по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии.

«В этот памятный, радостный день был совершен молебен преподобному Сергию Радонежскому, который возглавил настоятель храма протоиерей Борис Весновский», - сообщили в Кузнецкой епархии.

Источник — Фото Юрия Царева
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Гость|09.10.2017 11:17|

А мы заждались уже.

Гость|09.10.2017 11:19|

Не понимаю я этого, вероятно не дорос.

Гость|09.10.2017 12:20|

Кусок хуя святого привезли?

Имя: Гость
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