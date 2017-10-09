09.10.2017 | 11:07

В храм великомученицы Параскевы Пятницы города Кузнецка доставили ковчежец с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

Реликвия поступила в культовое сооружение в пятницу, 7 октября, и с этих пор будет пребывать там постоянно.

Мероприятие совершалось по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии.

«В этот памятный, радостный день был совершен молебен преподобному Сергию Радонежскому, который возглавил настоятель храма протоиерей Борис Весновский», - сообщили в Кузнецкой епархии.