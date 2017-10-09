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Общество | Губернатор назвал рынок у мечети в Пензе злачным местом

09.10.2017|17:01
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В понедельник, 9 октября, губернатор Иван Белозерцев на заседании в областном правительстве потребовал, чтобы региональное управление Роспотребнадзора проверило рынок рядом с Бакунинским мостом в Пензе.

«Тот же рынок, который рядом с Бакунинским мостом, рядом с мечетью, если зайти посмотреть... Что туда не заходим-то на этот рынок? Кто там контролирует, на каких условиях они реализуют там продукцию, что это за продукция, каково ее качество? Сразу возникнут проблемы. Но туда никто не идет, и, если вы мне скажете, что вы там были в течение 17-го года, ну... я вам не очень поверю», - заявил губернатор.

«Проверьте, у нас много таких злачных мест, куда управление Роспотребнадзора, должностные лица должны идти, проверять, работать более активно. Потому что, чем активнее мы будем работать, тем больше будет у нас с вами порядка», - поручил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, проверку рынка, на который поступает много жалоб, необходимо согласовать с прокуратурой и прийти туда в этом или следующем году.

«Хорошо, Иван Александрович», - согласилась заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

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Гость|09.10.2017 17:14|

penzainform.ru писал(a):

«Хорошо, Иван Александрович
что хорошего то? ПЛОХО

На этой большой территории лучше бы парк на Набарежной обустроили! Сквер, современный фонтан, спорт площадки!

Гость|09.10.2017 17:15|

Проверьте, у нас много таких злачных мест, куда управление Роспотребнадзора, должностные лица должны идти, проверять, работать более активно. Потому что, чем активнее мы будем работать, тем больше будет у нас с вами порядка», - поручил Иван Белозерцев.

Онэ туды ходют и работают на свой карман...

Гость|09.10.2017 17:24|

Гость писал(a):

Онэ туды ходют и работают на свой карман...
не им приносят, чтобы не ходили

Гость|09.10.2017 17:28|

То место злачное, там копни не только всплывет ядовитый китайский контрафакт, там окажется и наркотики, оружие, экстремизм ...

Гость|09.10.2017 17:32|

Да! Так же, там же, нужно определить и ликвидировать источник периодических адских завываний на ближайшую округу в 2—3 км !!!

Гость|09.10.2017 17:35|

люди не от хорошей жизни туда идут!

Гость|09.10.2017 17:38|

Там всю округу очищать нужно, рынок к демонтажу, там дорога нужна в 5 полос с парковкой. Крытый сносить, вонь и страшный, мечеть переносить, заборы убирать, гнилухи сжигать!

Гость|09.10.2017 17:46|

Там хорошо видно проплачивают что бы не ходили, и отдельно оплачивают что бы не находили !!!

Гость|09.10.2017 17:47|

Гость писал(a):

Гость|09.10.2017 17:38|

Там всю округу очищать нужно, рынок к демонтажу, там дорога нужна в 5 полос с парковкой. Крытый сносить, вонь и страшный, мечеть переносить, заборы убирать, гнилухи сжигать!

Валерий Александрович, мяхше с людями надо.

Гость|09.10.2017 17:51|

И так через чур мягко ... развели средневековье, да прямо в центре города в 100 метрах от ростка и 200 метрах от театра ... трусы с не пойми каким мясом с пола продают ... а рядом невесты, дамы в вечерних платьях ...

Гость|09.10.2017 17:57|

Рынки закрыть, старушек и цыган запретить, лес вырубить и заасфальтировать, мелкие магазины ликвидировать, малоэтажки сжечь.

Гость|09.10.2017 18:00|

вылетело с пальцами не депутат, а держатель ипподрома. Нет уже ни держателя, ни ипподрома.

Гость|09.10.2017 18:06|

Недавно был на этом рынке . Товар как и везде один и тот же . Купил себе хорошую куртку и кроссовки , торговался и мне уступили неплохие деньги . Продавцы все вежливые и доброжелательные , не зануды . Меня всё устраивает . Думаю кому - то из толстосумов это место приглянулось .

Гость|09.10.2017 18:09|

Гость писал(a):

Недавно был на этом рынке . Товар как и везде один и тот же . Купил себе хорошую куртку и кроссовки , торговался и мне уступили неплохие деньги . Продавцы все вежливые и доброжелательные , не зануды . Меня всё устраивает . Думаю кому - то из толстосумов это место приглянулось .
Я там 4 года назад несколько фланелевых рубах купил. Причём в полтора раза дешевле, чем у самых упёртых.

Гость|09.10.2017 18:13|

Центрак - это самое настоящее место отдыха, чего только не увидишь и поговорить можно, и попробовать. И билет покупать не надо. И что-нибудь прикупишь вкусненькое. А ещё в крытом армянин по дешёвке кнопку на куртку поставил, есть там такой умелец.

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