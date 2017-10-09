09.10.2017 | 17:01

В понедельник, 9 октября, губернатор Иван Белозерцев на заседании в областном правительстве потребовал, чтобы региональное управление Роспотребнадзора проверило рынок рядом с Бакунинским мостом в Пензе.

«Тот же рынок, который рядом с Бакунинским мостом, рядом с мечетью, если зайти посмотреть... Что туда не заходим-то на этот рынок? Кто там контролирует, на каких условиях они реализуют там продукцию, что это за продукция, каково ее качество? Сразу возникнут проблемы. Но туда никто не идет, и, если вы мне скажете, что вы там были в течение 17-го года, ну... я вам не очень поверю», - заявил губернатор.

«Проверьте, у нас много таких злачных мест, куда управление Роспотребнадзора, должностные лица должны идти, проверять, работать более активно. Потому что, чем активнее мы будем работать, тем больше будет у нас с вами порядка», - поручил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, проверку рынка, на который поступает много жалоб, необходимо согласовать с прокуратурой и прийти туда в этом или следующем году.

«Хорошо, Иван Александрович», - согласилась заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.