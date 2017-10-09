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Общество | Город Спутник посетила делегация чиновников из Ульяновска

09.10.2017|16:18
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Пензенскую область посетила делегация чиновников из Ульяновска, которую возглавил губернатор Сергей Морозов.

Министры, а также главы Павловского, Николаевского и Инзенского районов прибыли в Сурский край, чтобы заключить соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

После церемонии подписания документа, которая состоялась в Губернаторском доме, участники встречи посетили Город Спутник.

«Я здесь уже была. Последнее приятное мое путешествие в Спутник, связанное с профессиональной деятельностью, было в «День поля». Это один из самых запоминающихся и ярких дней всего лета, которое было так загружено работой. Мы чувствовали себя очень комфортно. Тут очень красиво», - отметила глава администрации Никольского района Пензенской области Людмила Линина.

«У меня появилось желание приехать сюда со своими детьми, чтобы показать им, что есть такое красивое место», - добавил и. о. главы администрации Николаевского района Ульяновской области Сергей Кузин.

Людмила Линина также рассказала, что хотела бы, чтобы ее дети жили в Спутнике, отдельно отметив игровые площадки.

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