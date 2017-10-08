08.10.2017 | 10:16

Работы по благоустройству территории Военного городка должны быть завершены не позднее декабря 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На указанные цели выделено 194 млн рублей. На территории заменят световые опоры, ограждения и ворота, заасфальтируют дороги, обновят бордюрный камень, обустроят пешеходные дорожки и выложат тротуары плиткой.

Также в проекте облицовка керамогранитом постаментов памятников и установка малых архитектурных форм.

«Часть работ по ландшафтному дизайну руководство учебного заведения (Пензенского артиллерийского инженерного института. - Прим. ред.) планирует выполнить за счет собственных средств», - уточнили в пресс-службе.