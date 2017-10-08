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Общество | В Пензе на благоустройство территории Военного городка потратят 194 млн руб.

08.10.2017|10:16
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Работы по благоустройству территории Военного городка должны быть завершены не позднее декабря 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На указанные цели выделено 194 млн рублей. На территории заменят световые опоры, ограждения и ворота, заасфальтируют дороги, обновят бордюрный камень, обустроят пешеходные дорожки и выложат тротуары плиткой.

Также в проекте облицовка керамогранитом постаментов памятников и установка малых архитектурных форм.

«Часть работ по ландшафтному дизайну руководство учебного заведения (Пензенского артиллерийского инженерного института. - Прим. ред.) планирует выполнить за счет собственных средств», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|08.10.2017 11:09|

А какие у него,ПАИИ,собственные средства?

Откуда,за счет каких источников?

Гость|08.10.2017 11:12|

Установка малых,архитектурных форм.

А Вы говорите денег нет.

ПилИ,не хочу.

Гость|08.10.2017 11:54|

Это хорошо, ещё один уголок города приведут в порядок, про другие бы не забыли.

Имя: Гость
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