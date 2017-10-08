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Общество | Десятки девушек приняли участие в кастинге конкурса «Мисс Пенза - 2017»

08.10.2017|15:54
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Десятки девушек пришли в Дом молодежи на кастинг конкурса «Мисс Пенза - 2017». Каждая из них мечтает стать королевой города. Отбирать участниц будут по нескольким критериям.

«Конечно же, важны приятная внешность, рост где-то от 165 сантиметров и пропорциональная фигура. Важны, конечно же, и таланты девушки. Это конкурс женственности и таланта», - пояснила член жюри Вера Ежатнова.

Заявиться на кастинг могли все желающие в возрасте от 18 до 45 лет. Опыт выступления на конкурсах красоты не являлся обязательным.

Виктория Кондрашина уже участвовала в модных показах. В этот раз 30-летняя пензячка намерена поразить членов жюри, не только внешними данными, но и своей эрудицией.

«Какими-то знаниями, полученными во время своего образования, жизни. Таланты определенные у меня есть, тоже хочется их показать. И, конечно, познакомиться, в принципе, с девочками другими. Люблю красивых девочек, люблю знакомиться», - рассказала Виктория.

Результаты кастинга станут известны в ближайшие дни, после чего девушки приступят непосредственно к подготовке конкурса «Мисс Пенза - 2017», информационным партнером которого является 11 канал.

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Гость|08.10.2017 16:11|

А почему одни старухи то уже порядком заезженные то ? Нормальных, молоденьких, не испорченных китайской "элитднай" косметикой нет что ли ?

Гость|08.10.2017 16:29|

М-да... вырождаемся ((

Гость|08.10.2017 16:35|

Прайс лист когда выложат?

Гость|08.10.2017 16:38|

Прокуренные селедки.

Имя: Гость
Комментарий:

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