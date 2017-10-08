08.10.2017 | 16:38

9 октября на 11 канале начинается показ одного из самых удачных современных телефильмов - сериала «Адмирал».

Когда зрители впервые посмотрели его, то были потрясены. Причем как самой историей любви, разыгранной на экране, так и тем, как она была снята.

За 10 серий перед глазами зрителей промчится множество событий из жизни главных героев, а это реальные исторические персонажи, и знаковых для России моментов.

«Почему стоит посмотреть этот сериал? Во-первых, многие критики отмечают историческую достоверность, во-вторых, это замечательный состав звезд российского кинематографа: Бероев, Хабенский, Безруков, Боярская. В-третьих, наверное, в этом сериале главное не спецэффекты, которых здесь, в общем, хватает, главное - чувства и эмоции, которые испытывают люди от тех событий, которые происходили в нашей стране», - подчеркнул главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Первая половина ХХ века. Россия. Сложные времена. Первая мировая война переходит в гражданскую. Страх перед завтрашним днем, смерть и любовь вопреки всему.

В центре сюжета сериала «Адмирал» последние годы жизни полярного исследователя, капитана первого ранга Александра Колчака, которому суждено было стать верховным правителем России и полюбить одну из самых красивых женщин своей эпохи - поэтессу и художницу Анну Тимиреву.

«Очень отличная новость, что на 11 канале будут вновь показывать сериал «Адмирал», который раньше шел по федеральному каналу. Я как очень большой любитель исторических фильмов и сериалов буду очень рад его посмотреть», - признался студент Максим Кузнецов.

«Я очень люблю смотреть фильмы. Разные новинки, что-то еще. Нравится мне пересматривать фильмы, которые выходили когда-то ранее. Сериал «Адмирал» мне очень понравился», - рассказал другой студент Олег Шаталин.

Стать свидетелями красивой и трагичной истории любви адмирала зрители 11 канала смогут по будням с понедельника по четверг в 21:15, повтор на следующий день в 15:15.