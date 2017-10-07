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Общество | В Пензе выявлены нарушения при благоустройстве объектов после разрытий

07.10.2017|13:02
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Ответственные за ненадлежащее благоустройство в Пензе будут наказаны. Такое решение приняли специалисты департамента ЖКХ и городской администрации после объезда объектов, где завершены работы по ремонту теплосетей.

Проверяющие посетили места разрытий на улицах Пушкина, 17; Ставского, 12; Кулакова, 8; Карпинского, 22, 10а, 41, 30; Коммунистической, 41а, 41Б; Чкалова, 7, 2 и проспекте Строителей, 17а. На всех этих участках работы вел Мордовский филиал ПАО «Т Плюс».

В ходе рейда были выявлены нарушения.

«В частности, несоблюдение сроков проведения земляных работ, отсутствие ограждений на некоторых объектах либо их содержание в ненадлежащем санитарном состоянии (имеются загрязнения, повреждения, надписи). Кроме того, на трех участках не восстановлено благоустройство после окончания ремонтных мероприятий», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В итоге было составлено два протокола на юридических лиц. По пяти объектам готовятся материалы для возбуждения дел об административном правонарушении.

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