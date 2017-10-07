07.10.2017 | 15:46

В городской администрации подвели итоги старта отопительного сезона-2017/2018.

«Мы приносим извинения жителям города, которые ожидали подачи тепла 7-8 дней», - отметил мэр Виктор Кувайцев.

Дискомфорт испытывали пензенцы как в своих квартирах, так и в разных учреждениях. В некоторых детских садах столбик термометра не поднимался выше 16 градусов. Приходилось включать обогреватели, чтобы не заморозить ребятишек.

Натерпелись и жильцы многоэтажек: на Мирской, 17, тепло дали, но в подвале рванула труба. Также лопнула надежда на тепло и у обитателей дома № 15 на улице 8 Марта.

«Разбираю кровать, фуфайку на ноги. Телевизор смотрю в пальто», - пожаловалась местная жительница.

Без аварийных ситуаций на старте не обошлось. Только сейчас около 80 участков вскрыты во дворах и на тротуарах, три крупных - на дорогах. Причем не везде проведение земляных работ связано с подачей тепла.

По словам мэра, причастны к раскопкам и сотрудники Горводоканала и Горэлектросети. Дополнительные ремонтные бригады городские власти выделили в помощь и тем, кому лета было мало.

«Не все ресурсоснабжающие организации могли организовать работу своих подрядных организаций по капитальному ремонту таким образом, чтобы уложиться в сроки проведения ремонтных работ», - подытожил Виктор Кувайцев.

В настоящее время все социальные объекты подключены, с жилыми домами ситуация периодически меняется.