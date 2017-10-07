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Общество | В Пензе на 80 участках ведутся работы по ремонту коммуникаций

07.10.2017|15:46
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В городской администрации подвели итоги старта отопительного сезона-2017/2018.

«Мы приносим извинения жителям города, которые ожидали подачи тепла 7-8 дней», - отметил мэр Виктор Кувайцев.

Дискомфорт испытывали пензенцы как в своих квартирах, так и в разных учреждениях. В некоторых детских садах столбик термометра не поднимался выше 16 градусов. Приходилось включать обогреватели, чтобы не заморозить ребятишек.

Натерпелись и жильцы многоэтажек: на Мирской, 17, тепло дали, но в подвале рванула труба. Также лопнула надежда на тепло и у обитателей дома № 15 на улице 8 Марта.

«Разбираю кровать, фуфайку на ноги. Телевизор смотрю в пальто», - пожаловалась местная жительница.

Без аварийных ситуаций на старте не обошлось. Только сейчас около 80 участков вскрыты во дворах и на тротуарах, три крупных - на дорогах. Причем не везде проведение земляных работ связано с подачей тепла.

По словам мэра, причастны к раскопкам и сотрудники Горводоканала и Горэлектросети. Дополнительные ремонтные бригады городские власти выделили в помощь и тем, кому лета было мало.

«Не все ресурсоснабжающие организации могли организовать работу своих подрядных организаций по капитальному ремонту таким образом, чтобы уложиться в сроки проведения ремонтных работ», - подытожил Виктор Кувайцев.

В настоящее время все социальные объекты подключены, с жилыми домами ситуация периодически меняется.

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Гость|07.10.2017 18:21|

penzainform.ru писал(a):

«Мы приносим извинения жителям города, которые ожидали подачи тепла 7-8 дней», - отметил мэр Виктор Кувайцев.
Да ладно уж, чего уж так-то прям сразу...

Компенсации за пару-тройку электрообогревателей и потребленную ими электроэнергию в эти дни вполне будет достаточно.

Гость|07.10.2017 18:29|

Город готов к зимеина 146 %

Гость|07.10.2017 18:30|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время ситуация периодически меняется.
это ж надо так придумать

Гость|07.10.2017 18:37|

Умышленный саботаж со стороны власти и "хозяев" теплоснабжающих компаний.

Гость|07.10.2017 18:46|

НЕБОЛЬШОЕ похолодание только с 11 октября.Чего разнылись?У меня отопление,к сожалению,уже 5 дней.Жара в квартире удушающая,+30.Мне такой"комфорт"за мои же деньги не нужен.Что еще не с 1 сентября объявили отопительный сезон,ведь осень началась!.

Гость|07.10.2017 18:48|

Не все социальные объекты подключены, зачем так нагло врать? 1 детская поликлиника, 7 школа без отопления! Отменяйте занятия!

Гость|07.10.2017 18:52|

Конечно, саботаж. Причем с подставой губернатора - его ставленники бардак устроили. Ну, и апофеозом тарифная заявка с трехкратным повышением тарифа перед президентскими выборами.

Гость|07.10.2017 18:52|

Отменять занятия при температуре до 17 градусов тепла?Товарищи (или господа)вы,видно,перегрелись,а не замерзли,как кричите!

Гость|07.10.2017 19:00|

penzainform.ru писал(a):

Дополнительные ремонтные бригады городские власти выделили в помощь и тем, кому лета было мало.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС:"ПОЧЕМУ НИГДЕ,НИКТО ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПУБЛИЧНО НЕ ОБЪЯВИЛ,ЧТО ЗА РАБОТУ ДОП.БРИГАД БУДЕТ ПЛАТИТЬ Т-ПЛЮС???ПОЧЕМУ НАРОД ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ ТО,ЗА ЧТО УЖЕ ОПЛАТИЛ,А ВЫ УКРАЛИ???"

Гость|07.10.2017 19:00|

penzainform.ru писал(a):

Дополнительные ремонтные бригады городские власти выделили в помощь и тем, кому лета было мало
То есть за разгильдяйство частной конторы Т-плюс заплатит бюджет города?

Гость|07.10.2017 19:09|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Дополнительные ремонтные бригады городские власти выделили в помощь и тем, кому лета было мало
То есть за разгильдяйство частной конторы Т-плюс заплатит бюджет города?
Такое уже было этой зимой после аварии на ТЭЦ .

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