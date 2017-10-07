07.10.2017 | 17:32

7 октября Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Пензенцы поздравили Владимира Владимировича с юбилеем и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни. О проблемах в этот день предпочли не говорить.

Впервые в Пензу Владимир Путин приехал в октябре 2005 года. Здесь состоялось выездное заседание Президиума Верховного Совета страны. Обсуждали повышение качества медицинского обслуживания. А уже в январе 2008-го глава государства прибыл вместе со своим будущим преемником Дмитрий Медведевым на открытие двух знаковых объектов. Кардиоцентра и спортивного комплекса «Буртасы».

В следующий раз Владимир Путин попал в плотное народное кольцо пензенцев в апреле 2011-го. Вот, что ему тогда сказали пензенцы.

«Нас задевает, когда мы видим, что малым городам, да и таким городам, как Пенза, не уделяется должного внимания, причем со всех точек зрения - экономической, социальной, - передал Владимир Путин слова местных жителей. - И я считаю, что правильно: у нас должны быть равные условия, равные возможности, предоставленные гражданам страны, где бы они ни проживали».

Астролог Михаил Матросов говорит, что звезды показывают с таким президентом благоприятное будущее для России: укрепимся, стабилизируемся, разовьемся. А вот от себя лично он хотел бы пожелать Владимиру Путину на 65-летие следующее.

«Счастья в личной жизни, потому что он много затрачивает энергии на Россию, но ему надо и о себе позаботиться», - отметил Михаил Матросов.