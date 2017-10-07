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Общество | Пензенцы пожелали Владимиру Путину здоровья и долгих лет жизни

07.10.2017|17:32
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7 октября Президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Пензенцы поздравили Владимира Владимировича с юбилеем и пожелали ему здоровья и долгих лет жизни. О проблемах в этот день предпочли не говорить.

Впервые в Пензу Владимир Путин приехал в октябре 2005 года. Здесь состоялось выездное заседание Президиума Верховного Совета страны. Обсуждали повышение качества медицинского обслуживания. А уже в январе 2008-го глава государства прибыл вместе со своим будущим преемником Дмитрий Медведевым на открытие двух знаковых объектов. Кардиоцентра и спортивного комплекса «Буртасы».

В следующий раз Владимир Путин попал в плотное народное кольцо пензенцев в апреле 2011-го. Вот, что ему тогда сказали пензенцы.

«Нас задевает, когда мы видим, что малым городам, да и таким городам, как Пенза, не уделяется должного внимания, причем со всех точек зрения - экономической, социальной, - передал Владимир Путин слова местных жителей. - И я считаю, что правильно: у нас должны быть равные условия, равные возможности, предоставленные гражданам страны, где бы они ни проживали».

Астролог Михаил Матросов говорит, что звезды показывают с таким президентом благоприятное будущее для России: укрепимся, стабилизируемся, разовьемся. А вот от себя лично он хотел бы пожелать Владимиру Путину на 65-летие следующее.

«Счастья в личной жизни, потому что он много затрачивает энергии на Россию, но ему надо и о себе позаботиться», - отметил Михаил Матросов.

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Гость|07.10.2017 19:49|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы поздравили Владимира Владимировича с юбилеем
Каким образом это происходило? По какому адресу можно отправить поздравление?

Гость|07.10.2017 20:00|

ненаш - крымнаш......

Гость|07.10.2017 20:03|

передайте для вовы песню последняя осень...

Гость|07.10.2017 20:17|

Гость писал(a):

передайте для вовы песню последняя осень...
украдут опять пост весной,а так +1000000

Гость|07.10.2017 20:41|

Астролог Михаил Матросов говорит, что звезды показывают с таким президентом благоприятное будущее для России: укрепимся, стабилизируемся, разовьемся.

угу. 17 лет уже стабилизируемся, крепнем и развиваемся. пензюки в кредитах как в шелках сидят, не работы не достоиной оплаты. здрав будь боярин. береги себя

Имя: Гость
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