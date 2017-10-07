У дома № 34 на улице Толстого произошла утечка, парит изо всех колодцев. Рабочим с предприятия, обслуживающего район ГПЗ, нелегко было разобраться с коммуникациями: трубы залиты кипятком.
«У нас вообще не подключали тепло ни на минуту. Весь наш район холодный», - пожаловалась пенсионерка.
21 дом на Толстого, Луначарского, Ухтомского остался без отопления, и, когда их подключат, жителям неизвестно: уж слишком ветхие здесь коммуникации, теплопункт порос деревьями и практически развалился.
«Оттуда выносили мертвых бомжей», - рассказала одна из местных жительниц.
«А в прошлом году там был взрыв, тут так парило, работали люди», - добавила другая.
Всего в нескольких метрах от раскопок на Толстого еще одна яма - рядом с 44-м домом на Луначарского. Только около нее рабочих нет.
penzainform.ru писал(a):А причем тут ГПЗ, если речь про ул. Толстого?