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Общество | Коммунальщики устраняют последствия разрыва трубы на улице Толстого

07.10.2017|16:38
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У дома № 34 на улице Толстого произошла утечка, парит изо всех колодцев. Рабочим с предприятия, обслуживающего район ГПЗ, нелегко было разобраться с коммуникациями: трубы залиты кипятком.

«У нас вообще не подключали тепло ни на минуту. Весь наш район холодный», - пожаловалась пенсионерка.

21 дом на Толстого, Луначарского, Ухтомского остался без отопления, и, когда их подключат, жителям неизвестно: уж слишком ветхие здесь коммуникации, теплопункт порос деревьями и практически развалился.

«Оттуда выносили мертвых бомжей», - рассказала одна из местных жительниц.

«А в прошлом году там был взрыв, тут так парило, работали люди», - добавила другая.

Всего в нескольких метрах от раскопок на Толстого еще одна яма - рядом с 44-м домом на Луначарского. Только около нее рабочих нет.

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Гость|07.10.2017 18:58|

penzainform.ru писал(a):

Рабочим с предприятия, обслуживающего район ГПЗ
А причем тут ГПЗ, если речь про ул. Толстого?

Имя: Гость
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