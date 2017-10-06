06.10.2017 | 12:56

В четверг, 5 октября, сотни жителей Пензенской области побывали на набережной Города Спутника. Ни пасмурная октябрьская погода, ни резкий холодный ветер - ничто не могло остановить людей, ведь там их ждал Кубок чемпионата мира по футболу.

Далеко не все профессиональные спортсмены своими глазами видели легендарную статуэтку, прикоснуться к которой могут только лучшие футболисты планеты, немногие мировые лидеры могли лицезреть ее, а у жителей Сурского края такой шанс был, и они его не упустили. Многие из них для этого даже отпрашивались с работы.

Выставлять Кубок в Пензе не планировалось, в маршруте она не указана. Однако обстоятельства изменились, представители FIFA и официального спонсора ЧМ-2018 - компании Coca-Cola - изучили информацию о Городе Спутнике и лично побывали здесь. После этого они приняли решение: Кубку в Спутнике быть.

«В Пензе нас приняли хорошо, люди здесь дружелюбные, доброжелательные», - отметил руководитель по общественным связям и коммуникациям компании - организатора тура Олег Пилецкий.

Кубок мира установили в специальном шатре в центре Фонтанной площади Спутника, на сцене транслировались ролики о чемпионате мира и туре Кубка по городам России.

Одними из первых главный трофей международных соревнований увидели дети - юные спортсмены Пензенской области. Их запускали группами по 25-30 человек вместе с тренерами. Статуэтка находилась в специальной капсуле из пуленепробиваемого стекла.

Детей фотографировали по одному на фоне Кубка с помощью специального оборудования организаторов тура, после чего каждый ребенок бесплатно получал распечатанный снимок. Когда ребята выходили из шатра, организаторы вручали каждому подарок - банку Coca Cola.

«Когда я увидел Кубок, у меня так сильно забилось сердце!» - признался один из юных футболистов.

«Я буду рассказывать об этом событии своим детям», - поделился другой.

«А мы уверены, что когда-то сможем прикоснуться к Кубку, ведь мы выиграем чемпионат мира», - заявили члены футбольного клуба «Надежда».

Ожидающих развлекал волк Забивака - талисман чемпионата мира по футболу. Все желающие могли сфотографироваться и немного потанцевать с ним.

В 20:00 Город Спутник попрощался с Кубком чемпионата мира - 2018 красочным салютом.