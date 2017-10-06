06.10.2017 | 15:28

В субботу, 14 октября, с 8:00 до 14:00 в областном противотуберкулезном диспансере для жителей Пензенской области проведут акцию «День фтизиатра».

Маленьких пациентов соответствующие специалисты осмотрят в детской поликлинике областного диспансера на улице Суворова, 225. В это же время в поликлинике на улице Новотамбовской, 9, фтизиатры примут взрослое население.

Обратившимся на прием при себе необходимо иметь паспорт, полис и результат флюорографического исследования.

«В детском возрасте обращения к доктору требует положительная реакция Манту. Во взрослом должны насторожить следующие симптомы: сухой кашель, покашливание или кашель с выделением вязкой мокроты желто-зеленого цвета, беспричинное похудение, слабость и апатия, периодическое беспричинное повышение температуры тела, повышенная потливость в ночное время суток и боли в грудной клетке»,- сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Запись на прием осуществляется по телефонам: 68-25-89 - для детей и 32-01-82 - для взрослых.