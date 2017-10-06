Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 окт 2017|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  57.76
 

Общество | Взрослых и детей Пензенской области дополнительно примут фтизиатры

06.10.2017|15:28
Печать

В субботу, 14 октября, с 8:00 до 14:00 в областном противотуберкулезном диспансере для жителей Пензенской области проведут акцию «День фтизиатра».

Маленьких пациентов соответствующие специалисты осмотрят в детской поликлинике областного диспансера на улице Суворова, 225. В это же время в поликлинике на улице Новотамбовской, 9, фтизиатры примут взрослое население.

Обратившимся на прием при себе необходимо иметь паспорт, полис и результат флюорографического исследования.

«В детском возрасте обращения к доктору требует положительная реакция Манту. Во взрослом должны насторожить следующие симптомы: сухой кашель, покашливание или кашель с выделением вязкой мокроты желто-зеленого цвета, беспричинное похудение, слабость и апатия, периодическое беспричинное повышение температуры тела, повышенная потливость в ночное время суток и боли в грудной клетке»,- сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Запись на прием осуществляется по телефонам: 68-25-89 - для детей и 32-01-82 - для взрослых.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!