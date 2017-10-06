06.10.2017 | 10:06

В 2017 году отремонтировано более 80 километров федеральных дорог, проходящих по территории региона.

В частности, работы были выполнены на трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском (с 540-го по 547-й км) и Городищенском (с 662-го по 678-й км) районах.

Также восстановлены два участка общей протяженностью 34 км на федеральной автодороге Р158 Нижний Новгород - Саратов в Иссинском (с 320-го по 330-й км) и Пензенском (с 416-го по 440-й км) районах.

На трассе Р208 Тамбов - Пенза в пределах Пензенского района отремонтирован 11-километровый отрезок с 240-го по 251-й км.

На всех объектах восстановлено дорожное полотно, пересечения и примыкания к трассе, укреплены обочины.

На отрезке дороги с 179-го по 194-й км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, появился защитный слой «Сларри-Сил» (смесь выборного щебня, вяжущей битумной эмульсии, мелких наполнителей и спецдобавок), позволяющий поддерживать эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранять колейность.

«В 2017 году работы будут завершены около города Пенза на трассах Р208 (с 272-го по 278-й км) и М5 «Урал» (с 617-го по 626-й км)», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».