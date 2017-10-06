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Общество | В Пензенской области восстановили более 80 км федеральных дорог

06.10.2017|10:06
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В 2017 году отремонтировано более 80 километров федеральных дорог, проходящих по территории региона.

В частности, работы были выполнены на трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском (с 540-го по 547-й км) и Городищенском (с 662-го по 678-й км) районах.

Также восстановлены два участка общей протяженностью 34 км на федеральной автодороге Р158 Нижний Новгород - Саратов в Иссинском (с 320-го по 330-й км) и Пензенском (с 416-го по 440-й км) районах.

На трассе Р208 Тамбов - Пенза в пределах Пензенского района отремонтирован 11-километровый отрезок с 240-го по 251-й км.

На всех объектах восстановлено дорожное полотно, пересечения и примыкания к трассе, укреплены обочины.

На отрезке дороги с 179-го по 194-й км, расположенном на территории Белинского и Каменского районов, появился защитный слой «Сларри-Сил» (смесь выборного щебня, вяжущей битумной эмульсии, мелких наполнителей и спецдобавок), позволяющий поддерживать эксплуатационные параметры верхних слоев дорожной одежды и устранять колейность.

«В 2017 году работы будут завершены около города Пенза на трассах Р208 (с 272-го по 278-й км) и М5 «Урал» (с 617-го по 626-й км)», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

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Гость|06.10.2017 10:25|

То, что ремонтируют федеральные дороги - хорошо. Но когда в городе сделают полноценную окружную дорогу? Кколько можно ездить из Терновки на ГПЗ, в Арбеково, Чаадаева, Заречный и другие районы города через перегруженный центр? Сейчас закроют на ремонт Бакунинский мост на год, и целый год весь центр будет в вечной пробке. А ума построить новый мост через Суру в районе Спутника и разгрузить центр ума не хватает?

Гость|06.10.2017 10:30|

Гость писал(a):

через перегруженный центр? Сейчас закроют на ремонт Бакунинский мос
Че ты перживаешь, Сначала откроют свердловский мост он уже готов

Имя: Гость
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