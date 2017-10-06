06.10.2017 | 17:47

В правительстве области состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Им были вручены благодарственные письма губернатора.

«Отметили и очень крупные предприятия, и небольшие, а также социальные учреждения. Коллеги из профсоюзов очень внимательно обследуют и со всеми взаимодействуют. Наш симбиоз должен приносить еще более продуктивные результаты», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Что касается успешного межведомственного взаимодействия и участия муниципальных образований в обеспечении безопасного труда сотрудников предприятий, то в этой сфере область была отмечена особо среди субъектов Приволжского федерального округа.

«Последние два года в этой области делается немало: проводятся семинары, лекции для работодателей, в том числе с участием профсоюзов и государственных инспекций труда, потому что основная работа по охране труда - это профилактика», - подчеркнула заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

На совещании подчеркнули, что повышается уровень основных показателей деятельности промышленности области. Выросли объемы производства и отгрузки готовой продукции, увеличилась заработная плата, стабилизировались финансовые показатели работы предприятий.