06.10.2017 | 17:10

После того, как в Интернете появилась информация о несоблюдении температурного режима в исправительной колонии № 1, пензенская прокуратура провела проверку в учреждении.

Оказалось, что колония не имеет собственной котельной и отапливается за счет ТЭЦ-1. На территории ИК произошел порыв тепловых коммуникаций, который в настоящее время устраняется. Пустить тепло планируется 6 октября.

При замерах температуры в жилых комнатах общежитий, штрафных изоляторов и помещений камерного типа было установлено, что в отрядах воздух прогревается до 20°C, в ШИЗО и ПКТ - до 18-19°C. Все эти показатели соответствуют требованиям ГОСТа.

«При проведении обхода территории исправительного учреждения жалобы от осужденных на нарушение температурного режима не поступали», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.