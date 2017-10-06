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Общество | В Пензе в исправительной колонии № 1 появится отопление

06.10.2017|17:10
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После того, как в Интернете появилась информация о несоблюдении температурного режима в исправительной колонии № 1, пензенская прокуратура провела проверку в учреждении.

Оказалось, что колония не имеет собственной котельной и отапливается за счет ТЭЦ-1. На территории ИК произошел порыв тепловых коммуникаций, который в настоящее время устраняется. Пустить тепло планируется 6 октября.

При замерах температуры в жилых комнатах общежитий, штрафных изоляторов и помещений камерного типа было установлено, что в отрядах воздух прогревается до 20°C, в ШИЗО и ПКТ - до 18-19°C. Все эти показатели соответствуют требованиям ГОСТа.

«При проведении обхода территории исправительного учреждения жалобы от осужденных на нарушение температурного режима не поступали», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|06.10.2017 17:28|

она дура, или прикидывается? кто в колониях будет жаловаться, себе на задницу проблем не ищут.

Имя: Гость
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