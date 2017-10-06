06.10.2017 | 09:19

За 9 месяцев 2017 года 185 женщин Пензенской области, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения, встали на учет по беременности. Всего же ЭКО сделали 578 пациенток.

До конца года планируется провести еще 243 таких процедуры.

«Сегодня процедура ЭКО стала не только востребованной, но и доступной. Получить данную процедуру может любая женщина, конечно, по показаниям, причем в условиях наших клиник в Пензе», - рассказала начальник отдела регионального министерства здравоохранения Марина Евстигнеева.

Вся необходимая информация размещена на сайте минздрава. У женщин есть возможность самостоятельно выбрать клинику (всего их в реестре 183) и определить месяц для проведения процедуры.

«Зачастую жительницы региона остаются в Пензенской области, однако не пренебрегают и другими городами, выезжая в Самару, Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород», - сообщили в пресс-службе министерства.

В 2016 году в Пензенской области после ЭКО роды приняли 123 раза, родилось 149 детей.