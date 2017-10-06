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Общество | Школьники и студенты стали участниками турнира «Осень в камуфляже»

06.10.2017|15:54
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На территории архитектурно-строительного колледжа прошел турнир «Осень в камуфляже». В первый день состязаний в полуармейских играх участвовали воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов Пензы и области.

«В дальнейшем из них выйдет достойная смена ветеранам войны, дай бог, конечно, чтобы им никогда не пришлось воевать, но уметь воевать нужно каждому», - подчеркнул организатор соревнований Юрий Краснов.

Александр Душин из офицерской семьи. Он второй год занимается в военно-патриотическом клубе «Вымпел». Это очень подготовленный боец, который учится в девятом классе.

«Возможно, буду поступать в военное училище. Нас готовят ко всему, что пригодится для поступления: метанию ножей, стрельбе, рукопашному бою, бегу, спаррингам», - отметил Александр.

Практически все эти испытания есть и в программе военно-патриотической игры «Осень в камуфляже».

Во второй день соревнований играли в войну студенты средних специальных учебных заведений и вузов.

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