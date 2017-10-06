06.10.2017 | 15:43

В четверг, 5 октября, в Пензе был проведен межведомственный рейд по предприятиям общественного питания Первомайского района. Чиновники и правоохранители выясняли, нет ли там несовершеннолетних посетителей.

Проверяющие побывали в кафе-баре «Минутка» на Калинина, 93; баре «Околица» на Калинина, 126а; кафе «Избушка» на Калинина, 118а; кальянной «Мята» на Калинина, 80.

В «Минутке», «Околице» и «Избушке» нарушений законодательства не выявили. У всех заведений есть лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания.

«При посещении кальянной «Мята» сотрудники полиции попросили посетителей предъявить документы, удостоверяющие личность. В одной из компаний присутствовали несовершеннолетние девушки, которые были доставлены в отдел полиции № 4 для установления законных представителей и проведения профилактической беседы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

11 июня около кальянной на улице Калинина случилась драка со стрельбой. По данным следствия, в заведении произошел конфликт между 30-летним мужчиной и 21-летним молодым человеком. Оппоненты вышли на улицу, и младший несколько раз ударил старшего по лицу. Тот достал из сумки пистолет «Оса» и не менее трех раз выстрелил в противника.

«Подозреваемый в покушении на убийство задержан и заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.