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Общество | На портале «ПензаИнформ» появилась рубрика «Автохамы»

06.10.2017|14:53
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На портале «ПензаИнформ» появилась новая рубрика, благодаря которой любой житель Пензы и области может помочь ГИБДД в наведении порядка на дорогах.

В рубрику «Автохамы» нужно направлять видео- или фотофакты нарушений Правил дорожного движения, совершенных на территории региона. После обработки материал появится на портале и будет отсмотрен не только читателями портала, но и региональным управлением ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что отреагируют на каждое сообщение, где это будет возможно.

«Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо, чтобы выполнялись следующие условия.

1. Регистрационный знак транспортного средства должен быть распознаваем.

2. На видео должны быть дата и время совершения административного правонарушения либо их необходимо указать в сопроводительном комментарии.

3. С момента совершения нарушения должно пройти не более 2 месяцев (статья 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности»)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ГИБДД.

В исключительных случаях для сбора дополнительных доказательств по делу может потребоваться объяснение от автора видеоролика. Так что владельцам материалов, желающим, чтобы нарушителей привлекли к ответственности, стоит указывать свой номер телефона при добавлении фото или видео в рубрику. На сайте он публиковаться не будет.

Добавлять нарушения в рубрику «Автохамы» могут только зарегистрированные пользователи.

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Гость|06.10.2017 15:14|

Где эта рубрика в информационной строке?????КАК В НЕЕ ЗАЙТИ ЧТОБ ПРОСТО НОВОСТИ ПОЧИТАТЬ???

Гость|06.10.2017 15:16|

все-нашли.

Гость|06.10.2017 15:17|

Хорошее начинание, только публикуйте результаты принятых решений ГИБДД.

Гость|06.10.2017 15:17|

Правильно! Надо учить людей стучать на всех!...

Гость|06.10.2017 15:19|

penzainform.ru писал(a):

В ведомстве подчеркнули, что отреагируют на каждое сообщение, где это будет возможно.
после этого,что либо делать,теряет всякий смысл.

Гость|06.10.2017 15:21|

Гость писал(a):

Правильно! Надо учить людей стучать на всех!...
Надо приучать хамов платить...

Гость|06.10.2017 15:24|

penzainform.ru писал(a):

стоит указывать свой номер телефона при добавлении фото или видео в рубрику. На сайте он публиковаться не будет.
Он будет отослан нарушителю)))

Гость|06.10.2017 15:30|

Времена стукачей возвращаются.

Гость|06.10.2017 15:32|

Гость писал(a):

Времена стукачей возвращаются.
Да нет, милейший, продолжается хоть какая-то борьба с автобыдлом...

Гость|06.10.2017 15:34|

Гость писал(a):

борьба с автобыдлом...
по себе не суди

Гость|06.10.2017 15:53|

Давно пора! Автобыдло всех уже достало!

Гость|06.10.2017 15:54|

Гость писал(a):

Правильно! Надо учить людей стучать на всех!...
Что, зассал, трусишка? Как на тротуаре парковаться, так смелый, а как отвечать, сразу наложил в штанишки?

Гость|06.10.2017 16:04|

Гость писал(a):

по себе не суди
Я по тебе сужу...

Имя: Гость
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