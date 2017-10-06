На портале «ПензаИнформ» появилась новая рубрика, благодаря которой любой житель Пензы и области может помочь ГИБДД в наведении порядка на дорогах.
В рубрику «Автохамы» нужно направлять видео- или фотофакты нарушений Правил дорожного движения, совершенных на территории региона. После обработки материал появится на портале и будет отсмотрен не только читателями портала, но и региональным управлением ГИБДД.
В ведомстве подчеркнули, что отреагируют на каждое сообщение, где это будет возможно.
«Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо, чтобы выполнялись следующие условия.
1. Регистрационный знак транспортного средства должен быть распознаваем.
2. На видео должны быть дата и время совершения административного правонарушения либо их необходимо указать в сопроводительном комментарии.
3. С момента совершения нарушения должно пройти не более 2 месяцев (статья 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности»)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ГИБДД.
В исключительных случаях для сбора дополнительных доказательств по делу может потребоваться объяснение от автора видеоролика. Так что владельцам материалов, желающим, чтобы нарушителей привлекли к ответственности, стоит указывать свой номер телефона при добавлении фото или видео в рубрику. На сайте он публиковаться не будет.
Добавлять нарушения в рубрику «Автохамы» могут только зарегистрированные пользователи.
Где эта рубрика в информационной строке?????КАК В НЕЕ ЗАЙТИ ЧТОБ ПРОСТО НОВОСТИ ПОЧИТАТЬ???