06.10.2017 | 14:53

На портале «ПензаИнформ» появилась новая рубрика, благодаря которой любой житель Пензы и области может помочь ГИБДД в наведении порядка на дорогах.

В рубрику «Автохамы» нужно направлять видео- или фотофакты нарушений Правил дорожного движения, совершенных на территории региона. После обработки материал появится на портале и будет отсмотрен не только читателями портала, но и региональным управлением ГИБДД.

В ведомстве подчеркнули, что отреагируют на каждое сообщение, где это будет возможно.

«Для привлечения нарушителя к административной ответственности необходимо, чтобы выполнялись следующие условия.

1. Регистрационный знак транспортного средства должен быть распознаваем.

2. На видео должны быть дата и время совершения административного правонарушения либо их необходимо указать в сопроводительном комментарии.

3. С момента совершения нарушения должно пройти не более 2 месяцев (статья 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной ответственности»)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в ГИБДД.

В исключительных случаях для сбора дополнительных доказательств по делу может потребоваться объяснение от автора видеоролика. Так что владельцам материалов, желающим, чтобы нарушителей привлекли к ответственности, стоит указывать свой номер телефона при добавлении фото или видео в рубрику. На сайте он публиковаться не будет.

Добавлять нарушения в рубрику «Автохамы» могут только зарегистрированные пользователи.