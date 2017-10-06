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Общество | Благоустроенный сквер у пединститута должен появиться до зимы

06.10.2017|18:26
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Осмотрев лесопарковую зону, расположенную между Олимпийской аллеей, улицей Пацаева и педагогическим институтом, губернатор дал распоряжение ускорить темпы работ и успеть до наступления зимы.

Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Пензенской области: «Благоустройство массива на Западной Поляне необходимо вести активнее, с тем чтобы закончить его в максимально сжатые сроки. Мы нашли средства на облагораживание района. Людям должно быть спокойно и безопасно».

Работы по приведению лесного массива в порядок начались еще летом. Правда, тогда местные жители были обеспокоены, что вековые деревья уничтожат, а на их месте построят неизвестно что. Были слухи, что там появится парковка или начнется строительство дома.

Однако время показало, что никаких многоэтажек здесь возводить пока не собираются. После того как работы по очистке территории площадью 11 гектаров будут завершены, здесь станет так же, как и на противоположной стороне, где находится Олимпийская аллея: появятся заасфальтированные дорожки, фонари, вдоль улицы Лермонтова - выложенные плиткой тротуары.

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Гость|06.10.2017 19:46|

И какой ценой? Они там совсем отупели?

Гость|06.10.2017 19:47|

penzainform.ru писал(a):

После того как работы по очистке территории площадью 11 гектаров будут завершены, здесь станет так же, как и на противоположной стороне, где находится Олимпийская аллея: появятся заасфальтированные дорожки, фонари, вдоль улицы Лермонтова - выложенные плиткой тротуары.
Прощай лес. Привет асфальт.

Гость|06.10.2017 19:50|

penzainform.ru писал(a):

Людям должно быть спокойно и безопасно».
После вырубки здоровых дубов и подлеска с кустарниками нам стало аж так спокойно что жители Западной Поляны начали писать президенту. Респект за такой "подарок" горожанам.

Гость|06.10.2017 20:11|

penzainform.ru писал(a):

Однако время показало, что никаких многоэтажек здесь возводить пока не собираются.
Ключевое слово здесь "пока". И как долго может длиться это "пока"?

Гость|06.10.2017 20:36|

Дебил по-дебильному и выражается-то: penzainform.ru писал(a):

Благоустройство массива
Чего ж его, массив, благоустраивать? На то он и массив, что вырос и стоит и стоять 300 лет должен безо всяких благоустроителей!

Имя: Гость
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