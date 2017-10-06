06.10.2017 | 18:26

Осмотрев лесопарковую зону, расположенную между Олимпийской аллеей, улицей Пацаева и педагогическим институтом, губернатор дал распоряжение ускорить темпы работ и успеть до наступления зимы.

Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Пензенской области: «Благоустройство массива на Западной Поляне необходимо вести активнее, с тем чтобы закончить его в максимально сжатые сроки. Мы нашли средства на облагораживание района. Людям должно быть спокойно и безопасно».

Работы по приведению лесного массива в порядок начались еще летом. Правда, тогда местные жители были обеспокоены, что вековые деревья уничтожат, а на их месте построят неизвестно что. Были слухи, что там появится парковка или начнется строительство дома.

Однако время показало, что никаких многоэтажек здесь возводить пока не собираются. После того как работы по очистке территории площадью 11 гектаров будут завершены, здесь станет так же, как и на противоположной стороне, где находится Олимпийская аллея: появятся заасфальтированные дорожки, фонари, вдоль улицы Лермонтова - выложенные плиткой тротуары.