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Общество | Беженцы с Украины могут лишиться предоставленного в Пензе жилья

06.10.2017|18:42
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Беженцы из Донбасса боятся во второй раз остаться без жилья. Первый раз они лишились крыши над головой из-за боевых действий в Луганской и Донецкой областях, теперь уже из-за юридических нюансов, о которых узнали лишь недавно. А началась история в 2014-м. Граждан Украины бортом МЧС эвакуировали в Пензу.

«Нас распределяли по квартирам, «Пензастрой» предоставил нам жилое имущество, расселил наши семьи в квартиры по договору коммерческого найма с последующим выкупом. Наших мужей трудоустроили на это предприятие», - рассказала гражданка Украины Оксана Тахватулина.

А потом строительная компания столкнулась с финансовыми трудностями. Многие украинцы нашли новую работу, чтобы оплачивать аренду и коммуналку в квартирах.

«Договоры у нас заключены таким образом, что те деньги, которые мы уже оплатили, идут в счет выкупа квартиры. То есть, когда мы ее приобретаем, все деньги, которые уже были оплачены, минусуются», - пояснила Оксана Тахватулина.

За три года каждая из 16 семей выплатила около 300 тысяч рублей. Так у беженцев якобы появилась хоть какая-то возможность обзавестись жильем. Но недавно выяснилось, что надежда оказалась призрачной. По словам людей, строительная компания еще в 2015-м заложила квартиры кредитной организации, не сообщив об этом беженцам.

«В августе к нам постучались приставы и сказали, что это имущество арестовано и принадлежит банку. А мы можем здесь находиться, пока не пройдут торги, в которых мы можем участвовать. Так как многие из нас не получили гражданства, кто нам даст ипотеку, чтобы выкупать эти квартиры?» - возмутилась Оксана Тахватулина.

«Квартира в залоге у банка, квартира арестована. Получается, нас выгоняют на улицу, а у меня трое детей, мать-пенсионерка и сестра», - добавила гражданка Украины Яна Антонова.

До выселения осталось немного: торги намечены на 10 октября.

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Гость|06.10.2017 20:03|

Тут за бабло идут такие сражения похлеще доннбасских.

Гость|06.10.2017 20:06|

Выгнать всех беженцев на родину , работы там по горло .

Гость|06.10.2017 20:07|

Ай -яй- яй,господин Журавлев, А НА ТВ ТАКОЙ ПУШИСТЕНЬКИЙ-ПУШИСТЕНЬКИЙ

Гость|06.10.2017 20:09|

Пензастрой и господин Журавлев выгоняют людей на улицу -нормальный жест от ветерана

Гость|06.10.2017 20:10|

Гость писал(a):

Выгнать всех беженцев на родину , работы там по горло
Не умный ты! Завтра и тебя ведь раком наша власть поставит. Мы один народ и паспорт не имеет значения

Гость|06.10.2017 20:17|

достается этому донбасу и там война и здесь используют . вот так вот заработай и всего лишись и в зиму на улицу вылетай .

с каждым может такое быть ,их деньги "освоили" время прошло можно и зубы показать --оскал звериный . а выделяли на них не мало ..............нет чтоб людям ......сами погрелись и вроде как добренькими показались .

да конечно своим не хватает только зачем их бедой то пользоваться . нет так нет .но так ведь этих "добреньких" не кто не увидит

Гость|06.10.2017 20:18|

Те, кто захотел, уже приобрели российское гражданство, и спокойно живут в квартирах и работают. Кто хочет жить по принципу "и нашим, и вашим", у тех и проблемы.

Гость|06.10.2017 20:21|

Пора бы их домой уже отправить,погостили и хватит.

Гость|06.10.2017 20:24|

С какой это стати им сразу новостройки от Пензастроя ? Отправили бы в Зарю,или на Чапаева на тех же условиях. Обнаглели совсем,понаехали и права качают.

Гость|06.10.2017 20:27|

Гость писал(a):

Пора бы их домой уже отправить,погостили и хватит.

Ты написал глупость. Представь себя на их месте. Эти несчастные люди лишились работы, крова на родине. Их ждут там преследования и ненависть бандерлогов. Надо поступать с ними справедливо и пусть прокуратура разберётся по совести в этом вопросе. Ведь люди уже частично оплатили стоимость жилья.

Гость|06.10.2017 20:28|

Гость писал(a):

С какой это стати им сразу новостройки от Пензастроя ? Отправили бы в Зарю,или на Чапаева на тех же условиях. Обнаглели совсем,понаехали и права качают.
Они в Зарю не поедут, туда ссылают только пензюков.

Гость|06.10.2017 20:29|

Гость писал(a):

С какой это стати им сразу новостройки от Пензастроя ? Отправили бы в Зарю,или на Чапаева на тех же условиях. Обнаглели совсем,понаехали и права качают.
Да, можно и в Зарю их, но если в Украину, их там убить могут, понимаешь? УБИТЬ

Гость|06.10.2017 20:31|

У нас в деревнях половина домов пустые стоят,пусть туда и едут. За их 300 тысяч им с радостью их продадут.

Гость|06.10.2017 20:33|

Гость писал(a):

У нас в деревнях половина домов пустые стоят,пусть туда и едут. За их 300 тысяч им с радостью их продадут.
ЗАПАДЛО В ДЕРЕВНЮ.ТАМ РАБОТАТЬ НАДО ЗА КОПЕЙКИ.

Гость|06.10.2017 20:35|

А если у них даже гражданства нашего нет,то какие они ещё права качают ?

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Имя: Гость
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