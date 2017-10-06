06.10.2017 | 18:42

Беженцы из Донбасса боятся во второй раз остаться без жилья. Первый раз они лишились крыши над головой из-за боевых действий в Луганской и Донецкой областях, теперь уже из-за юридических нюансов, о которых узнали лишь недавно. А началась история в 2014-м. Граждан Украины бортом МЧС эвакуировали в Пензу.

«Нас распределяли по квартирам, «Пензастрой» предоставил нам жилое имущество, расселил наши семьи в квартиры по договору коммерческого найма с последующим выкупом. Наших мужей трудоустроили на это предприятие», - рассказала гражданка Украины Оксана Тахватулина.

А потом строительная компания столкнулась с финансовыми трудностями. Многие украинцы нашли новую работу, чтобы оплачивать аренду и коммуналку в квартирах.

«Договоры у нас заключены таким образом, что те деньги, которые мы уже оплатили, идут в счет выкупа квартиры. То есть, когда мы ее приобретаем, все деньги, которые уже были оплачены, минусуются», - пояснила Оксана Тахватулина.

За три года каждая из 16 семей выплатила около 300 тысяч рублей. Так у беженцев якобы появилась хоть какая-то возможность обзавестись жильем. Но недавно выяснилось, что надежда оказалась призрачной. По словам людей, строительная компания еще в 2015-м заложила квартиры кредитной организации, не сообщив об этом беженцам.

«В августе к нам постучались приставы и сказали, что это имущество арестовано и принадлежит банку. А мы можем здесь находиться, пока не пройдут торги, в которых мы можем участвовать. Так как многие из нас не получили гражданства, кто нам даст ипотеку, чтобы выкупать эти квартиры?» - возмутилась Оксана Тахватулина.

«Квартира в залоге у банка, квартира арестована. Получается, нас выгоняют на улицу, а у меня трое детей, мать-пенсионерка и сестра», - добавила гражданка Украины Яна Антонова.

До выселения осталось немного: торги намечены на 10 октября.