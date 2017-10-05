05.10.2017 | 09:33

В четверг, 5 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил городских педагогов с Днем учителя.

«Вы представители одной из самых нужных и самых сложных профессий. Вы движущая сила, крепкая, надежная опора нашего образования.

Вы, дорогие учителя, настоящие хранители знаний, люди богатейшей души и большого сердца. Сколько нужно доброты, терпения и мудрости, чтобы работать с детьми.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, опыту и таланту, любви к детям формируются их нравственные, гражданские и патриотические ориентиры, в полной мере раскрываются и реализуются способности», - говорится в обращении мэра.

Виктор Кувайцев пожелал педагогам, чтобы тепло души, доброта и мудрость, которыми они щедро делятся с детьми, возвращались к ним здоровьем, счастьем и энергией для новых идей, свершений и побед.