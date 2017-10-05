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Общество | Виктор Кувайцев пожелал пензенским учителям здоровья и энергии

05.10.2017|09:33
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В четверг, 5 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил городских педагогов с Днем учителя.

«Вы представители одной из самых нужных и самых сложных профессий. Вы движущая сила, крепкая, надежная опора нашего образования.

Вы, дорогие учителя, настоящие хранители знаний, люди богатейшей души и большого сердца. Сколько нужно доброты, терпения и мудрости, чтобы работать с детьми.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, опыту и таланту, любви к детям формируются их нравственные, гражданские и патриотические ориентиры, в полной мере раскрываются и реализуются способности», - говорится в обращении мэра.

Виктор Кувайцев пожелал педагогам, чтобы тепло души, доброта и мудрость, которыми они щедро делятся с детьми, возвращались к ним здоровьем, счастьем и энергией для новых идей, свершений и побед.

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Гость|05.10.2017 09:41|

Энергии в смысле тепла?

Имя: Гость
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