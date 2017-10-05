05.10.2017 | 10:18

5 октября, в День учителя, глава Пензы Валерий Савельев направил поздравление всем работникам образования города и ветеранам педагогического труда.

«Учитель - это скорее не профессия, а призвание души. В этом деле способны добиться результатов лишь увлеченные, творческие и инициативные люди, безмерно терпеливые и безгранично любящие детей. Успешным учителем может стать лишь тот, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа.

Дорогие учителя, вы воспитываете наших детей, взяв за руку, ведете их в страну знаний и открываете им новые горизонты. Вы учите своих учеников не только основам грамматики и арифметики, но и любви к Родине, прививая им чувство гордости за свою малую Родину и страну.

Вы учите детей мыслить и высказывать свое мнение, учите их труду и самостоятельности, воспитываете интерес к искусству, формируете художественный вкус и общую культуру. Своей самоотверженностью и неустанным трудом вы закладываете основы завтрашнего дня для Пензы и Сурского края.

В пензенских школах трудятся настоящие профессионалы своего дела, что неоднократно было доказано победами педагогов нашего города на различных конкурсах всероссийского масштаба. Пензенские школьники и студенты побеждают в олимпиадах как межрегионального, всероссийского, так и международного уровней, а выпускники наших школ учатся в лучших вузах страны и зарубежья, что также свидетельствует о мастерстве и таланте сурских педагогов.

Уверен, что ваш профессионализм, опыт, терпение, мудрость и верность профессии, позволят вам и впредь с успехом решать задачи, стоящие перед российским образованием.

Я выражаю искреннюю признательность всем учителям города Пензы и ветеранам педагогического труда за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения, воспитание и обучение юных пензенцев. Низкий поклон за ваш нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд!» - говорится в тексте поздравления.

Валерий Савельев пожелал педагогам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма, удачи во всех делах, вдохновения, талантливых, усидчивых, целеустремленных и благодарных учеников: «Пусть работа приносит радость и удовлетворение от результатов!»