05.10.2017 | 18:22

На дворцовой лестнице Законодательного собрания области встретили призеров V Всероссийского фестиваля спорта среди профессиональных образовательных организаций. Студенты IT-колледжа защищали честь региона на соревнованиях, которые прошли в конце сентября в Анапе. Сурская команда завоевала бронзу.

«Пензенскую область все знают, ее все боятся, потому что мы очень сильные по разным видам спорта», - отметил учащийся Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Даниил Шебеко.

«Практически в каждом районном центре есть бассейны, в Пензе их шесть. Все условия созданы. Очень приятно, что сейчас молодежь стала активнее заниматься физкультурой и спортом», - заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Депутатский корпус Законодательного собрания во главе с его председателем оказывает всяческую поддержку молодым, перспективным, активным жителям региона - будь то спортсмены, отличники в учебе, активисты различных движений и организаций.

«Уверен, что, чем больше будет мероприятий с нашим участием, когда будет поддержка и законодательной, и исполнительной власти, финансирование, тем лучше будет наша с вами жизнь», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Ребятам, отличившимся на фестивале спорта в Анапе, вручили грамоты. К следующим соревнованиям учащихся профессиональных организаций депутаты Законодательного собрания пообещали подготовить особенный подарок - спортивную форму с логотипом Пензенской области для всей команды.