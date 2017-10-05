Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 окт 2017|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.78  |  $  57.58
 

Общество | В Заксобре поздравили призеров различных соревнований

05.10.2017|18:22
Печать

На дворцовой лестнице Законодательного собрания области встретили призеров V Всероссийского фестиваля спорта среди профессиональных образовательных организаций. Студенты IT-колледжа защищали честь региона на соревнованиях, которые прошли в конце сентября в Анапе. Сурская команда завоевала бронзу.

«Пензенскую область все знают, ее все боятся, потому что мы очень сильные по разным видам спорта», - отметил учащийся Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Даниил Шебеко.

«Практически в каждом районном центре есть бассейны, в Пензе их шесть. Все условия созданы. Очень приятно, что сейчас молодежь стала активнее заниматься физкультурой и спортом», - заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Депутатский корпус Законодательного собрания во главе с его председателем оказывает всяческую поддержку молодым, перспективным, активным жителям региона - будь то спортсмены, отличники в учебе, активисты различных движений и организаций.

«Уверен, что, чем больше будет мероприятий с нашим участием, когда будет поддержка и законодательной, и исполнительной власти, финансирование, тем лучше будет наша с вами жизнь», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Ребятам, отличившимся на фестивале спорта в Анапе, вручили грамоты. К следующим соревнованиям учащихся профессиональных организаций депутаты Законодательного собрания пообещали подготовить особенный подарок - спортивную форму с логотипом Пензенской области для всей команды.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!