05.10.2017 | 15:58

В Пензу прибыл Кубок чемпионата мира по футболу. Первым пунктом, куда прибыл золотой трофей, стало здание правительства области. В фойе уже собрались юные спортсмены, игроки клуба «Зенит», ветераны спорта.

«Мы хотим, чтобы все эмоции, которые у нас есть, мы передали Кубку, а наши ребята посмотрели, за что борются, и выиграли чемпионат в 2018 году», - отметил ветеран спорта Пензенской области Александр Комиссаров.

«Я очень хотел увидеть Кубок в жизни», - поделился мечтой воспитанник ДЮСШ № 8 г. Пензы Максим Кадин.

«Мы приехали из Земетчинского района. Было неожиданно, что нас пригласили. У нас футбольная команда, мы ездили на окружные соревнования и занимали призовые места», - рассказала воспитанница спортивной школы р. п. Земетчино Елена Кубанова.

В круглом зале правительства установили стеклянный куб, в котором шестикилограммовый золотой приз путешествует по миру. Он побывает в 50 странах, а в России его увидят жители 25 городов.

Всего в нескольких метрах от Кубка расположилась молодежь, которая приготовила телефоны для того, чтобы сделать фотографии главного футбольного приза. Кубок сопровождают представители международной федерации футбола.

«Тур вдохновляет нас на занятия футболом, а также сможет вдохновить будущих спортсменов, которые, возможно, когда-нибудь выиграют данный кубок», - отметила официальный представитель FIFA Фелисити Джордж.

Несмотря на то что в Пензе не будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, спортивный комплекс «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц предстоящего мундиаля.

«Это даст новый импульс развитию футбола в России, в том числе в Пензенской области. Мы в этом действительно нуждаемся. С праздником спорта, с праздником футбола!» - обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

На память о событии у пензенцев останутся фотографии. А вот дотронуться до золотой футбольной святыни земного шара могут только участники команды - победительницы чемпионата, а также главы государств.