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Общество | В Лунинском районе пресекли незаконную добычу песка

05.10.2017|17:03
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В Лунинском районе Пензенской области выявлен факт самовольного пользования недрами на участке между селами Большой Вьяс и София. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Карьер обнаружили 4 октября. Там добывали песок с помощью гусеничных экскаваторов и грузовых автомобилей.

«Трудились порядка десяти единиц техники, которые разработали большой по площади участок, около 1 га, при этом высота уступов в некоторых местах превышала 10 м», - сообщили в пресс-службе.

Лицензии на пользование недрами в этом месте не было. Кроме того, образовавшиеся во время работы уступы представляли опасность для людей, так как песчаный массив мог обрушиться.

Сотрудники полиции зафиксировали незаконные действия. По факту самовольной добычи песка ведется проверка.

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