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Общество | В двух школах Пензенской области продолжается ремонт

05.10.2017|16:51
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В Пензенской области в двух школах еще не закончен ремонт. С нарушением сроков окончания работы идут в Шемышейском и Сосновоборском районах, причем оба объекта ведет один и тот же подрядчик.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства региона подчеркнули, что по результатам первого конкурсного отбора своевременно была обновлена 31 школа. И даже удалось сэкономить средства, что позволило провести повторный отбор и приступить к ремонту еще более десятка учреждений образования.

Поскольку эти работы начали незадолго до 1 сентября, не все смогли завершить запланированное до начала учебного года.

«Рассматривая объекты и виды работ, мы сформировали их таким образом, что ход работ не повлиял на учебный процесс. То есть безопасность детей и педагогов обеспечена», - подчеркнула первый заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова.

По словам Светланы Кругловой, ремонт в двух оставшихся школах находится на финальной стадии. Полностью он должен быть завершен к 20 октября.

«Мы контролируем эту ситуацию, выезжаем на объект. По факту окончания работ данной организации будут предъявлены штрафные санкции, размер которых будет зависеть от величины нарушенного срока», - пояснила Светлана Круглова.

В этом году на капитальный ремонт образовательных учреждений из областного бюджета была направлена самая значительная сумма за все последние годы - более 150 миллионов рублей.

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