05.10.2017 | 16:43

На Дне арабской культуры пензенцы смогли познакомиться с традициями Ближнего Востока. Это ежегодное мероприятие проходит в рамках марафона «Вокруг света за два семестра».

Представители 12 стран, обучающиеся в Пензенском государственном университете, рассказали о своих обычаях и костюмах. Например, Хазем аль-Тахами из Йемена продемонстрировал элемент национальной одежды.

«Это ямбия, в ней ходят большинство людей. Настоящие очень дорогие. Такая одежда используется для национальных танцев», - рассказал Хазем.

Кстати, на поясе йеменцы носят как кинжалы, так и мобильные телефоны. Национальная одежда, обычаи, достопримечательности арабских стран, язык и, конечно же, угощения.

Талал Амаша из Ливана предлагал попробовать ливанскую кухню. Хотя он, как любой студент, нередко питается фастфудом.

«Если голодный совсем, как вчера, я ем шаурму. То, что тут делают, это ролл с курицей. В шаурму не добавляют капусту, свежие огурцы, только соленые. Также не кладут красный соус», - рассказал Талал.

Кулинарными секретами восточной кухни готовы поделиться и другие студенты ПГУ. В пензенском вузе сейчас получают образование более 300 выходцев из арабских стран.