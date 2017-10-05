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Общество | Пензячек от 18 до 45 лет приглашают на кастинг конкурса красоты

05.10.2017|17:25
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На 11 канале в новом телевизионном сезоне стартовала программа «Чего хочет девушка?». В ней принимают участие жительницы Пензы и области, которые решили доказать, что на самом деле красивым может стать любой человек.

«Сейчас у всех зрителей нашего канала есть возможность проголосовать за понравившуюся девушку. Это можно сделать в группе 11 канала во «Вконтаке», - сообщила руководитель проекта «Чего хочет девушка?» Вера Ежатнова.

Адрес группы: https://vk.com/tv11pnz. С одного аккаунта голосовать можно только раз в сутки и только за одну из девушек.

«Мисс получит сюрприз», - добавила Вера Ежатнова.

Кстати, скоро в нашем городе состоится очередной конкурс женственности и таланта «Мисс Пенза - 2017», который пройдет при поддержке ТРК «Наш дом».

«Я приглашаю всех девушек и женщин от 18 до 45 лет прийти к нам на кастинг, который состоится 7 октября в 17:00 в Доме молодежи», - обратилась к горожанкам Вера Ежатнова.

Если у вас приятная внешность, пропорциональная фигура и рост не ниже 165 сантиметров, вы уверены в себе и не боитесь испытать судьбу - приходите на кастинг конкурса «Мисс Пенза». Сделайте свой первый шаг навстречу короне королевы красоты.

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Гость|05.10.2017 19:38|

45 летняя с 17 летней соревноваться?

Гость|05.10.2017 19:43|

А как определить, приятная ли у меня внешность?

Гость|05.10.2017 19:50|

Пензячкам бы не ерундой головы забивать, а читать классику и учиться готовить.

Гость|05.10.2017 19:53|

Гость писал(a):

читать классику и учиться готовить.
Это ты свою жену учи. Не повезло, бедолаге.

Гость|05.10.2017 20:00|

penzainform.ru писал(a):

Сделайте свой первый шаг навстречу короне королевы красоты.
И коронуют,и королевство дадут ,и "сюрприз" добавят,и .....

Имя: Гость
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