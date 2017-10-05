05.10.2017 | 16:27

На улице Комсомольской, 11, начали разбирать ветхое жилье, несмотря на то что люди оттуда еще не переселились в Зарю.

«Из 16 квартир съехали жильцы только 4. Остальные живут. Нам давали не всем одновременно. Первым давали в мае, а нам - перед сентябрем. Последние получили ключи неделю назад», - рассказала жительница улицы Комсомольской Любовь Носкина.

Перевезти вещи и сделать ремонт в новостройках люди не успели. Они не знали о том, что их старое жилье начнут разбирать так скоро.

«Хотя бы надо было предупредить, дать какой-то срок. А то люди на работе, придут, а у них крыши нет. Потом полезут бомжи, начнут разбирать», - возмутилась жительница улицы Комсомольской Валентина Воронина.

«Соседи живут в Москве, в квартире никого нет. Там у них мебель. Как у них будет? Сын из армии придет», - добавил ее сосед Николай Носкин.

Некоторые выбрали не квартиры в новостройках, а деньги. Тем сейчас вообще некуда идти.

«Они по договору пишут, что дается 10 дней на выезд. Но за 10 дней, сами понимаете, нужно найти и купить квартиру, а потом еще вещи перевезти. А какую квартиру купишь - неизвестно, потому что компенсация нищенская - 1 млн 750 тысяч рублей за трехкомнатную», - рассказал житель улицы Комсомольской Виталий Левданский.

Рабочие, как только заметили съемочную группу, скидывать шифер перестали. Продолжили чуть позже.

«У меня договор с департаментом, там прописаны мои обязанности. У меня есть сроки по сносу, если я не буду их соблюдать, у меня будут штрафные санкции», - пояснил один из них.

Когда приехал представитель Департамента ЖКХ Пензы, рабочие уже отдирали и металлические листы.

«По данным администрации, дом расселен полностью», - сообщил представитель департамента Георгий Чикобава.

«Приезжайте посмотрите. Рядом стоит дом, в нем окна выбиты. Он расселен, но его вы не сносите. Вы сносите дом, в котором прописаны люди», - отметил Виталий Левданский.

В итоге жильцам все-таки дали время для переселения - две недели. При этом останавливать работы не стали. Железо и шифер с крыши сняли.