05.10.2017 | 09:07

В четверг, 5 октября, губернатор Иван Белозерцев направил поздравление с профессиональным праздником всем пензенским учителям, работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда.

«День учителя – прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим педагогам, вспомнить тех, кто провел для нас первые уроки, стал примером доброты, справедливости, душевной чуткости.

От благородного труда учителя без преувеличения зависит будущее Пензенской области и России. Именно педагог дает новым поколениям необходимые знания и навыки, вкладывает в сердца и души базовые нравственные ценности.

Современная система образования региона с успехом справляется с поставленными задачами и готова к решению новых.

Педагоги Сурского края реализуют инновационные образовательные программы и проекты, результатом которых являются победы воспитанников на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Уверен, что так будет и впредь.

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Вы внесли огромный вклад в воспитание и образование многих поколений жителей Пензенской области и сегодня передаете свой бесценный опыт молодым педагогам.

Дорогие друзья! Низкий поклон вам за терпение, любовь к детям, преданность профессии», - говорится в тексте поздравления.

В заключение глава региона пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений.