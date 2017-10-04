04.10.2017 | 14:56

Из-за холода ряд помещений в детском саду на Коммунистической, 43, опустел: из 228 воспитанников сейчас в группы приходит половина. Малышей объединили, чтобы было потеплее, в группах включили обогреватели. Без них термометр показывает 14 градусов.

На ребятишках несколько слоев одежды, но многим все равно некомфортно.

«Трубы разрыли рядышком, поэтому отопление не дали», - пояснила заведующая детсадом Светлана Одинцова.

Родители в курсе того, что в дошкольном учреждении батареи до сих пор холодные, и те, у кого есть возможность, оставляют малышей дома с бабушками.

Сейчас в Пензе мерзнут дети не только на Коммунистической.

«У нас 225 объектов управления образования, в 211 тепло есть. Остаются восемь школ, четыре детсада и два учреждения дополнительного образования. Это Коммунистическая, Чаадаева и на Чкалова-Гоголя», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Ругаются на коммунальщиков и жители многоэтажек, чьи дома тоже остаются без тепла.

«У нас градусов 5-6 от силы. Угловая комната. Лежим целый день с обогревателями», - пожаловалась жительница дома № 45 на ул. Коммунистической Светлана Волкова.

Во многих зданиях батареи так и остались холодными из-за затянувшейся подготовки к отопительному сезону. Даже в октябре продолжают менять трубы и заглушки.

«По графику 4-5-6 октября все образовательные учреждения должны быть с теплом. В данном детском саду обещают включить сегодня в ночь», - уточнила Вера Кузнецова.

Исходя из постановления главы администрации Пензы о старте отопительного сезона, у соответствующих служб было 10 дней на решение всех проблем. Срок истекает 6 октября.