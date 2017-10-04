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Общество | Восемь школ и четыре детсада в Пензе остаются без отопления

04.10.2017|14:56
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Из-за холода ряд помещений в детском саду на Коммунистической, 43, опустел: из 228 воспитанников сейчас в группы приходит половина. Малышей объединили, чтобы было потеплее, в группах включили обогреватели. Без них термометр показывает 14 градусов.

На ребятишках несколько слоев одежды, но многим все равно некомфортно.

«Трубы разрыли рядышком, поэтому отопление не дали», - пояснила заведующая детсадом Светлана Одинцова.

Родители в курсе того, что в дошкольном учреждении батареи до сих пор холодные, и те, у кого есть возможность, оставляют малышей дома с бабушками.

Сейчас в Пензе мерзнут дети не только на Коммунистической.

«У нас 225 объектов управления образования, в 211 тепло есть. Остаются восемь школ, четыре детсада и два учреждения дополнительного образования. Это Коммунистическая, Чаадаева и на Чкалова-Гоголя», - сообщила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Ругаются на коммунальщиков и жители многоэтажек, чьи дома тоже остаются без тепла.

«У нас градусов 5-6 от силы. Угловая комната. Лежим целый день с обогревателями», - пожаловалась жительница дома № 45 на ул. Коммунистической Светлана Волкова.

Во многих зданиях батареи так и остались холодными из-за затянувшейся подготовки к отопительному сезону. Даже в октябре продолжают менять трубы и заглушки.

«По графику 4-5-6 октября все образовательные учреждения должны быть с теплом. В данном детском саду обещают включить сегодня в ночь», - уточнила Вера Кузнецова.

Исходя из постановления главы администрации Пензы о старте отопительного сезона, у соответствующих служб было 10 дней на решение всех проблем. Срок истекает 6 октября.

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Гость|04.10.2017 18:53|

Лучше бы журналисты рассказали почему в объекте капитального строительства в здании этого детского сада температура +14 в помещении как в сарае. Если это такие холодные здания то кто вообще разрешил такое строить для детей?

Гость|04.10.2017 19:00|

В школе 16 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

Гость|04.10.2017 19:06|

А почему они лежат и тупо мерзнут?! Возьмите тряпку в руки и вперёд, убираться! Сразу согреетесь! Только ныть умеют. Судя по разрытому центру города, сразу было понятно, что тепло так сразу не дадут. Смиритесь уже, наконец, с тем, что износ труб в Пензе более 70%.

Гость|04.10.2017 19:28|

Объявление: 7 октября, в субботу в 10-00 на Театральной площади собираются граждане города, заинтересованные в снижении тарифов на ГВС и отопление.

Гость|04.10.2017 19:54|

фашисты детей наших заморозили !

Гость|04.10.2017 19:55|

все придём на митинг и всё этой власти выскажем .

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