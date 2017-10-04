04.10.2017 | 17:57

16 октября жители Пензенской области смогут принять участие в акции «Лермонтовский диктант». Ее цель - повышение грамотности участников, формирование интереса к творчеству М. Ю. Лермонтова.

Мероприятие проводится как для школьников, так и для взрослых, интересующихся жизнью и творчеством знаменитого земляка. Тем диктанта - «Лермонтов и Пензенский край».

Всем участникам предоставят текст, по которому нужно будет выполнить ряд заданий. Они ориентированы на проверку знаний не только русского языка, но и фактов биографии и творчества М. Ю. Лермонтова, а также общую эрудицию.

Как сообщили в Институте регионального развития, на выполнение упражнений отводится не более 45 минут.

Начало диктанта в 10:00. Заявки на участие от образовательных организаций принимаются до 10 октября.