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Общество | В Пензе за сутки тепло поступило в 362 многоквартирных дома

04.10.2017|09:16
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В Пензе с начала отопительного сезона тепло пришло в 2 685 многоквартирных домов из 3 032, что составляет 89% всего жилого фонда города. Эти цифры были озвучены на заседании штаба по пуску тепла вечером во вторник, 3 октября.

«По состоянию на 18:00 теплоноситель подан в 117 объектов здравоохранения из 128 (91%), в 12 объектов комитета физкультуры, что составляет 71%», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также уточняется, что из 59 объектов городского управления культуры подключено 54, что составляет 83%. На 93% обеспечены теплом объекты образования.

Кроме того, теплоноситель поступил в 14 учреждений, подведомственных социальному управлению, в пять учреждений регионального минтруда, 12 - минспорта и в 18 - министерства образования.

Вечером 2 октября тепло было подано в 2 323 многоквартирных дома. Таким образом, за сутки подключили еще 362 объекта. Без удобства остаются жители 347 МКД.

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Гость|04.10.2017 09:47|

Когда будет тепло на улице Дзержинского?

Гость|04.10.2017 09:58|

Когда включат отопление на ул. Луначарского?

Раскопали яму,а ремонтировать никто не хочет!!!

Гость|04.10.2017 10:08|

У кого нет горячей воды ! у половина города нет отопления ! частые отключения электричества ! плохое качество питьевой воды ! не решены транспортные проблемы в городе ! А ДАЛЬШЕ ЧТО ? КТО ВИНОВАТ ? И ЧТО ДЕЛАТЬ ?

Гость|04.10.2017 10:09|

ВРАНЬЕ! ВСЯ СУВОРОВА БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ!

Гость|04.10.2017 10:10|

НАРОД ПИШИТЕ ЖАЛОБЫ НА САЙТ ПРЕЗИДЕНТА 7 ОКТЯБРЯ КАК РАЗ В ЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !

Гость|04.10.2017 10:12|

Дети мёрзнут в квартирах бельё не сохнет !как могло это произойти ?и почему как всегда у нас никто не виноват и не несёт ответственность все работают на своих местах в городской администрации и получают премии !

Гость|04.10.2017 10:34|

На Ворошилова нет ни горячей воды ни тепла. Только ребенок выздоровил неделю назад опять сопли и кашель.Квартиру надо проветривать.Проветриваем, воду греем, обогреватели работают. Кто нам компенсирует за электроэнергию.нам то отопление давали на два дня, потом отключили, а отчитываются типо тепло поступило...

Гость|04.10.2017 10:42|

Да пошли вы в опу со своей статистикой. Пол города без тепла сидит

Гость|04.10.2017 11:02|

На Карпинского горячей воды нет, отопления нет

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