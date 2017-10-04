04.10.2017 | 09:16

В Пензе с начала отопительного сезона тепло пришло в 2 685 многоквартирных домов из 3 032, что составляет 89% всего жилого фонда города. Эти цифры были озвучены на заседании штаба по пуску тепла вечером во вторник, 3 октября.

«По состоянию на 18:00 теплоноситель подан в 117 объектов здравоохранения из 128 (91%), в 12 объектов комитета физкультуры, что составляет 71%», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также уточняется, что из 59 объектов городского управления культуры подключено 54, что составляет 83%. На 93% обеспечены теплом объекты образования.

Кроме того, теплоноситель поступил в 14 учреждений, подведомственных социальному управлению, в пять учреждений регионального минтруда, 12 - минспорта и в 18 - министерства образования.

Вечером 2 октября тепло было подано в 2 323 многоквартирных дома. Таким образом, за сутки подключили еще 362 объекта. Без удобства остаются жители 347 МКД.