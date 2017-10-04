Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 окт 2017|17:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.94  |  $  57.78
 

Общество | В Городе Спутнике прошел чемпионат по тимбилдингу

04.10.2017|15:23
Печать

Минувшая суббота в Спутнике была насыщена событиями. На набережной и Фонтанной площади юные спортсмены соревновались, играли, танцевали и просто радовались жизни.

В 13:30 состоялось открытие чемпионата по тимбилдингу среди сборных школ Пензы и области «Спутник здоровья». В соревнованиях была и спортивная составляющая, и творческая, и интеллектуальная.

«Семь команд сегодня принимали участие. Две лучшие прошли в финал, который состоится 28 октября. Дети довольны, подарки розданы, все безумно счастливы. Очень хочется верить, что сегодняшнее начинание станет традиционным, потому что радости детей не было предела», - отметил арт-директор парка Города Спутника Игорь Лакодин.

А с 17:00 на Фонтанной площади жители и гости Спутника могли стать участниками концерта и праздничной дискотеки. Эти мероприятия проходили в рамках первенства детской лиги плавания «Поволжье».

«В очередной раз мы проводим турнир в замечательном Городе Спутнике. По окончании соревнований все наши дети пришли на набережную, где им будут раздавать мороженое и кашу, здесь разыграют кучу призов. Помимо всего этого, состоится замечательная дискотека для детей», - рассказал председатель правления детской лиги плавания Дмитрий Беляков.

Также для гостей праздника было организовано файер-шоу. А красивую точку в этом наполненном событиями дне поставил яркий, запоминающийся салют.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!