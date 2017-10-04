04.10.2017 | 15:23

Минувшая суббота в Спутнике была насыщена событиями. На набережной и Фонтанной площади юные спортсмены соревновались, играли, танцевали и просто радовались жизни.

В 13:30 состоялось открытие чемпионата по тимбилдингу среди сборных школ Пензы и области «Спутник здоровья». В соревнованиях была и спортивная составляющая, и творческая, и интеллектуальная.

«Семь команд сегодня принимали участие. Две лучшие прошли в финал, который состоится 28 октября. Дети довольны, подарки розданы, все безумно счастливы. Очень хочется верить, что сегодняшнее начинание станет традиционным, потому что радости детей не было предела», - отметил арт-директор парка Города Спутника Игорь Лакодин.

А с 17:00 на Фонтанной площади жители и гости Спутника могли стать участниками концерта и праздничной дискотеки. Эти мероприятия проходили в рамках первенства детской лиги плавания «Поволжье».

«В очередной раз мы проводим турнир в замечательном Городе Спутнике. По окончании соревнований все наши дети пришли на набережную, где им будут раздавать мороженое и кашу, здесь разыграют кучу призов. Помимо всего этого, состоится замечательная дискотека для детей», - рассказал председатель правления детской лиги плавания Дмитрий Беляков.

Также для гостей праздника было организовано файер-шоу. А красивую точку в этом наполненном событиями дне поставил яркий, запоминающийся салют.