04.10.2017 | 17:29

В Пензенской области освобождены от должностей прокуроры в двух районах.

Прокурор Спасского района Николай Кочнев, работавший с 2014 года, покинул кресло в связи с назначением на новую должность - он стал Курчатовским межрайонным прокурором Курской области.

До этого 30-летний Николай Кочнев трудился помощником прокурора Никольского района, заместителем прокурора Сосновоборского и Спасского районов.

Каменский межрайонный прокурор Юрий Кудряшов 1960 года рождения ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Перед этим он занимал должности старшего помощника и заместителя Каменского межрайонного прокурора.

«В 2001-м Юрий Кудряшов был назначен на должность Каменского межрайонного прокурора, на которой проработал до 2009 года. Затем служил в должности прокурора Белинского района. А с февраля 2015-го вновь назначен на должность Каменского межрайонного прокурора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.