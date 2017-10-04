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Общество | Священникам разъяснили правила противопожарного режима в храме

04.10.2017|16:29
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Правительство России научит священнослужителей обращаться с кадилом и лампадами. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах противопожарного режима в церквях. В частности, документ запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей. А разливать их в светильники можно только из небьющихся емкостей, объем которых не должен превышать пяти литров. Настоятель Митрофановского храма Павел Колесников отметил некоторую странностть данного пункта закона.

«Вазелиновое масло, которое используется в лампадах, - это не бензин, если в него бросить спичку, оно не загорится», - отметил он.

В остальном служители церкви согласны с необходимостью нового законопроекта. Раньше во время проверок пожарные инспекторы выписывали сотрудникам церкви различные предписания, в частности, о необходимости закрепить подсвечники к полу. Теперь же есть документ, регламентирующий работу храмов.

Он также касается и обращения с кадилом. Разжигать его следует в специально отведенном месте. А во время богослужения расстояние от церковной утвари до одежды прихожан и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее полуметра.

«Священник и кадит на расстоянии, а не под нос людям. Такого и не бывало, чтобы священник задевал людей. Если только кто-то забыл выключить плитку или потушить кадило, тогда возникает опасность возникновения пожара», - решил Павел Колесников.

Кроме того, постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды в непосредственной близости от светильников.

Добавим, что утвержденный Медведевым документ был согласован с Межрелигиозным советом России.

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Гость|04.10.2017 19:01|

А боженька уже не бережет от огня? А специальная иконка?

если храмик горит - это воля божества, никто не в праве тушить и рушить его замысел!

Гость|04.10.2017 19:03|

Думе надо срочно одобрить законы: 1.Правила кадить кадилом. 2.Какие должны быть лампады и как ими пользоваться.

Гость|04.10.2017 19:20|

Прекратите магазины называть храмами и церквями.В церкви не может быть цен на услуги и товар.Это богохульство.Все эти деяния за деньги не имеют силы.Они незаконны.

Гость|04.10.2017 19:44|

То есть раньше оборудование церквей огнетушителями не предполагалось, так что ли? Или общие требования пожарной безопасности РПЦ не признавала и ей потребовались отдельные правила? Чтоб не как у атеистов? Или нашему правительству уже настолько нечем заняться?

Гость|04.10.2017 19:55|

penzainform.ru писал(a):

Правительство научит священнослужителей обращаться с кадилом и лампадами.
Раньше они были - безграмотные ?

Гость|04.10.2017 20:07|

Гость писал(a):

Правительство научит священнослужителей обращаться с кадилом и лампадами.

Раньше они были - безграм

по весне у нас в посёлке была презабавная история. электрики проверяли своё хозяйство, обходили частные дома и т.д. зашли и в наш храм. а та - "жучок" - эл. энергию воровать - если кто не в курсе. составили документ. так поп так визжал и проклинал проверяющих, что механик - ничего - плевался только. а оператор, тётка лет за 50 - попала в больницу. откуда вся эта история и стала известна. а это не только воровство, но и пожароопасно

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