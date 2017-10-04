04.10.2017 | 16:29

Правительство России научит священнослужителей обращаться с кадилом и лампадами. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах противопожарного режима в церквях. В частности, документ запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей. А разливать их в светильники можно только из небьющихся емкостей, объем которых не должен превышать пяти литров. Настоятель Митрофановского храма Павел Колесников отметил некоторую странностть данного пункта закона.

«Вазелиновое масло, которое используется в лампадах, - это не бензин, если в него бросить спичку, оно не загорится», - отметил он.

В остальном служители церкви согласны с необходимостью нового законопроекта. Раньше во время проверок пожарные инспекторы выписывали сотрудникам церкви различные предписания, в частности, о необходимости закрепить подсвечники к полу. Теперь же есть документ, регламентирующий работу храмов.

Он также касается и обращения с кадилом. Разжигать его следует в специально отведенном месте. А во время богослужения расстояние от церковной утвари до одежды прихожан и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее полуметра.

«Священник и кадит на расстоянии, а не под нос людям. Такого и не бывало, чтобы священник задевал людей. Если только кто-то забыл выключить плитку или потушить кадило, тогда возникает опасность возникновения пожара», - решил Павел Колесников.

Кроме того, постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды в непосредственной близости от светильников.

Добавим, что утвержденный Медведевым документ был согласован с Межрелигиозным советом России.