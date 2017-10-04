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Общество | Мокшанский предприниматель заплатит 764 000 за вырубку деревьев

04.10.2017|11:33
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Предприниматель из Мокшанского района за нерациональное использование лесов привлечен к возмещению вреда лесничеству на сумму 764 тысячи рублей.

Мужчине вменялась незаконная вырубка 89 деревьев.

«Чтобы не усугублять своего положения мерами принудительного исполнения (ограничением на выезд за пределы РФ, ограничением специального права на управление транспортным средством, наложением арестов на счета и имущество и т. д.), мужчина оплатил большую часть (400 тысяч рублей) долга и обратился в суд за рассрочкой платежа», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Просьба бизнесмена была удовлетворена: оставшийся долг рассрочен на выплаты по 15 000 рублей в месяц.

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