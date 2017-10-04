04.10.2017 | 14:32

Город приложит все силы, чтобы показатели по осеннему военному призыву 2017 года были не ниже, чем в предыдущие. Об этом заявил глава Пензы Валерий Савельев на заседании призывной комиссии по Октябрьскому и Железнодорожному районам.

«Служба в армии - это важный этап жизни и воспитания каждого мужчины. Она всегда считалась школой взросления и возмужания. Армия закаляет характер и учит оперативно принимать решения в сложных жизненных ситуациях. Уверен, что пензенские призывники, куда бы их ни отправили для прохождения службы, с честью и достоинством представят наш регион, а близкие и родные будут гордиться их успехами», - заявил Валерий Савельев.

Осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря. От Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы в Вооруженные Силы РФ планируется отправить 205 человек.

На первое заседание призывной комиссии прибыли 50 молодых людей. Трое из них получили отсрочки от службы в армии по учебе, больше половины имеют высшее образование, и многие занимаются спортом, в том числе профессионально.

Большинство юношей выразили твердое желание служить в армии и уже определились с родом войск, куда хотели бы попасть. «Чаще всего из их уст звучало: «ВДВ», «спецназ ГРУ», «морфлот», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Из числа прибывших 4 октября на призывную комиссию пятеро отправятся в воздушно-десантные войска, двое - в Президентский полк, один - в научную роту (г. Краснодар). По остальным юношам комиссия еще принимает решения.

Пензенцы будут служить в армии один год. Призывники, имеющие детей или больных и пенсионного возраста родителей, по возможности направляются в воинские части, дислоцированные в границах области.

«Особенностью призывной кампании этого года является то, что в соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве, граждане, имеющие среднее профессиональное образование и подлежащие призыву, имеют право сразу поступить на военную службу по контракту на срок не менее чем на два года. Ранее такое право предоставлялось только выпускникам высших учебных заведений», - уточнили в гордуме.

Уклонистам после 27 лет военный билет не выдается. Пензенцы, не служившие в армии без законных оснований, не попадут на государственную и муниципальную службу, зато могут быть привлечены к уголовной ответственности.