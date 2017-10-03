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Общество | Жителям Пензы и области стали реже ставить диагноз «ОРВИ»

03.10.2017|13:54
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С 25 сентября по 2 октября в Пензенской области зарегистрировали 1 467 случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями (РВИ). Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это на 27,8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость РВИ сейчас ниже эпидпорога на 49,4%. Диагноз «грипп» за истекшие семь дней не был поставлен ни разу.

Уменьшилось количество заболевших и в Пензе. За отчетный период диагноз «респираторная вирусная инфекция» официально поставили 356 горожанам. С 18 по 24 сентября к врачам обратились 812 пензенцев.

В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. Прививки сделали 296 тысяч человек.

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Гость|03.10.2017 14:03|

сразу умирают теперь?

Гость|03.10.2017 14:03|

Ага больницы позакрывали в области дома все болеют. А в Пензе ждите вспышку отопления нет , горячей воды нет.

Гость|03.10.2017 14:04|

Реже ОРВи ,а чаще Онкология забыли дописать.

Гость|03.10.2017 14:11|

проще умереть, чем записаться в страховую медицину. Или пойти в платную

Имя: Гость
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