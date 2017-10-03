03.10.2017 | 11:04

В Пензе и Пензенской области с 1 октября начала работу информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих.

Там трудятся профессиональные сурдопереводчики. Их задача - помочь клиентам вызвать экстренные службы, такси, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам инвалидов по слуху.

Также сотрудники службы окажут клиентам содействие при оформлении документов и предоставят разнообразную справочную информацию (прогноз погоды, время прибытия и отправления самолетов и поездов, репертуар театров, расписание выставок и т. д.).

Служба работает 7 дней в неделю без выходных и праздников. Бесплатно воспользоваться помощью специалистов могут инвалиды по слуху, имеющие постоянную регистрацию в городе и области.

«Вы можете связаться с оператором «Системы «Забота» любым удобным способом: позвонив по телефону 8 (800) 707-11-62, отправив SMS-сообщение на номер +7 (964) 873-28-01, сообщение по факсу +7 (495) 120-11-62, по электронной почте penza@zabota365.ru, осуществив видеозвонок через интернет-мессенджер Skype/Oovoo/CamFrog на аккаунт zabota99», - обратились к инвалидам по слуху в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.