Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|12:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

Общество | В Пензенской области заработала диспетчерская служба для инвалидов по слуху

03.10.2017|11:04
Печать

В Пензе и Пензенской области с 1 октября начала работу информационно-диспетчерская служба для глухих и слабослышащих.

Там трудятся профессиональные сурдопереводчики. Их задача - помочь клиентам вызвать экстренные службы, такси, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам инвалидов по слуху.

Также сотрудники службы окажут клиентам содействие при оформлении документов и предоставят разнообразную справочную информацию (прогноз погоды, время прибытия и отправления самолетов и поездов, репертуар театров, расписание выставок и т. д.).

Служба работает 7 дней в неделю без выходных и праздников. Бесплатно воспользоваться помощью специалистов могут инвалиды по слуху, имеющие постоянную регистрацию в городе и области.

«Вы можете связаться с оператором «Системы «Забота» любым удобным способом: позвонив по телефону 8 (800) 707-11-62, отправив SMS-сообщение на номер +7 (964) 873-28-01, сообщение по факсу +7 (495) 120-11-62, по электронной почте penza@zabota365.ru, осуществив видеозвонок через интернет-мессенджер Skype/Oovoo/CamFrog на аккаунт zabota99», - обратились к инвалидам по слуху в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!