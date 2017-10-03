03.10.2017 | 09:07

В Пензе отапливаются 2 323 многоквартирных дома, то есть 77% жилого фонда. Эти данные были озвучены на заседании штаба по пуску тепла вечером в понедельник, 2 октября.

«Теплоноситель подан в 110 объектов здравоохранения из 128 (86%) - положительная динамика сложилась за счет запуска стационаров в Первомайском районе. Из 59 объектов Управления культуры г. Пензы подключено 47, что составляет 80%. На 93% обеспечены теплом объекты образования.

Поступил теплоноситель в 13 учреждений, подведомственных социальному управлению, 5 учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития, в 12 – министерству спорта и в 16 - министерству образования», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работы на улицах Пушкина и Чкалова идут по графику и завершатся к 6 октября.

Порывы на тепломагистралях на улицах Куйбышева, Чаадаева и 8 Марта ликвидируются. Заместитель мэра Юрий Ильин попросил ресурсников направлять рабочих в первую очередь на те объекты, где произошло отключение горячего водоснабжения.

Согласно прогнозу погоды на gismeteo.ru, Пензу ожидает потепление. В пятницу, 6 октября, синоптики обещают 14 градусов тепла, в субботу - 16, в воскресенье - 18.