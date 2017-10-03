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Общество | В Пензе подано тепло в 2 323 многоквартирных дома

03.10.2017|09:07
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В Пензе отапливаются 2 323 многоквартирных дома, то есть 77% жилого фонда. Эти данные были озвучены на заседании штаба по пуску тепла вечером в понедельник, 2 октября.

«Теплоноситель подан в 110 объектов здравоохранения из 128 (86%) - положительная динамика сложилась за счет запуска стационаров в Первомайском районе. Из 59 объектов Управления культуры г. Пензы подключено 47, что составляет 80%. На 93% обеспечены теплом объекты образования.

Поступил теплоноситель в 13 учреждений, подведомственных социальному управлению, 5 учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития, в 12 – министерству спорта и в 16 - министерству образования», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работы на улицах Пушкина и Чкалова идут по графику и завершатся к 6 октября.

Порывы на тепломагистралях на улицах Куйбышева, Чаадаева и 8 Марта ликвидируются. Заместитель мэра Юрий Ильин попросил ресурсников направлять рабочих в первую очередь на те объекты, где произошло отключение горячего водоснабжения.

Согласно прогнозу погоды на gismeteo.ru, Пензу ожидает потепление. В пятницу, 6 октября, синоптики обещают 14 градусов тепла, в субботу - 16, в воскресенье - 18.

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Гость|03.10.2017 09:20|

penzainform.ru писал(a):

Согласно прогнозу погоды на gismeteo.ru, Пензу ожидает потепление. В пятницу, 6 октября, синоптики обещают 14 градусов тепла, в субботу - 16, в воскресенье - 18.
Типо успокоили? Так то месяцев через 8 вообще тепло будет, так что можно подождать.

Гость|03.10.2017 09:25|

Судя по прогнозу погоды, тепла можно вообще не ждать!!!!

Гость|03.10.2017 09:28|

На Кулакова 1 ледяные батареи в 3 комнатах.

Гость|03.10.2017 09:33|

Забавно получается, каждый день считаем дома куда поступает тепло, как будто это чудо какое-то)

Гость|03.10.2017 09:35|

Нам дан совет: выходить и обогреваться во дворах

Гость|03.10.2017 09:37|

penzainform.ru писал(a):

ензу ожидает потепление. В пятницу, 6 октября, синоптики обещают 14 градусов тепла, в субботу - 16, в воскресенье - 18.
отопление будут выключать на эти дни?

Гость|03.10.2017 09:38|

Очень радует, что руководители четко планируют и учитывают. Отсюда и порядок в городе. Спасибо вам.

Гость|03.10.2017 09:41|

Не за что спасибо. В центре опять тепло дадут, когда на улице 18 градусов тепла будет.

Гость|03.10.2017 09:44|

Гость писал(a):

Забавно получается, каждый день считаем дома куда поступает тепло, как будто это чудо какое-то)
ага. свою работу, которую надо выполнять молча, приподносят так как будто Нобелевскую премию им надо дать за это

Гость|03.10.2017 09:45|

Очень радует, что руководители четко планируют и учитывают. Отсюда и порядок в городе. Спасибо вам.

Незря ходили на выборы- выбрали демократическим путем самых достойных знающих профессионалов.Решающих проблемы простых граждан города.

Гость|03.10.2017 09:49|

На 8 марта, Карпинского,Карла Маркса так и нет отопления

Гость|03.10.2017 10:01|

Гость писал(a):

На 8 марта, Карпинского,Карла Маркса так и нет отопления
Отопление дали по указанным адресам, просто не дошло. Будете ворчать, дадим максимум к концу недели.

Гость|03.10.2017 10:13|

Отопление наверное из Китая пешком идет раз еще не дошло до улицы 8 марта.

Гость|03.10.2017 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Работы на улицах Пушкина и Чкалова идут по графику
На Пушкина, у потребсоюза, где летом все капитально разрывали и перекрывали проезжую часть на месяц, вчера откачивали воду из тепловой камеры а сегодня пригнали экскаватор и начали вскрывать асфальт и рыть яму.

Гость|03.10.2017 10:29|

Гость писал(a):

Отопление наверное из Китая пешком идет раз еще не дошло до улицы 8 марта.
Жители 8 марта наверное живут в холодильнике если им так холодно когда на улице теплынь.

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