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Общество | В Пензе отреставрируют краеведческий музей и центр народного творчества

03.10.2017|15:00
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В 2018 году в Пензе в рамках госпрограмм разработают проекты реконструкции нескольких объектов культурного наследия.

Речь идет о краеведческом музее, музейно-выставочном центре народного творчества и бывшем кинотеатре «Москва», в котором планируется разместить Музей В. Э. Мейерхольда.

«Надо сопровождать проекты, изыскивать средства на разработку проектно-сметной документации, иначе мы будем бесцельно стоять на месте», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже в этом году намечено отреставрировать здание центра культурного развития «На Ленинградской» (бывшего Дома офицеров), Дом купца Антюшина и Уездное училище музея-усадьбы В. Г. Белинского.

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Гость|03.10.2017 15:07|

А бывший дом офицеров? А полуразрушенный ДК 40 лет Октября на Леонова?

Имя: Гость
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