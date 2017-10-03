03.10.2017 | 15:00

В 2018 году в Пензе в рамках госпрограмм разработают проекты реконструкции нескольких объектов культурного наследия.

Речь идет о краеведческом музее, музейно-выставочном центре народного творчества и бывшем кинотеатре «Москва», в котором планируется разместить Музей В. Э. Мейерхольда.

«Надо сопровождать проекты, изыскивать средства на разработку проектно-сметной документации, иначе мы будем бесцельно стоять на месте», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже в этом году намечено отреставрировать здание центра культурного развития «На Ленинградской» (бывшего Дома офицеров), Дом купца Антюшина и Уездное училище музея-усадьбы В. Г. Белинского.