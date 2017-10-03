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Общество | В ноябрьские праздники из Пензы до Москвы пустят дополнительные поезда

03.10.2017|14:20
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В ноябре в праздничные дни из-за повышения спроса на пассажирские перевозки будут курсировать дополнительные поезда между Пензой и Москвой в обоих направлениях.

Так, поезд № 222/221 4 ноября пустят из столицы в Пензу, а 5 ноября - обратно.

Поезд № 114/221 3 ноября выйдет из Москвы, а 6 ноября отправится из столицы Сурского края.

«Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

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Гость|03.10.2017 14:35|

Лучше бы цены на билеты на праздники снизили, так нет - наооборот подняли

Гость|03.10.2017 14:38|

И так подарок от депутатиков получили нема теперь названия советская площадь.

Гость|03.10.2017 15:11|

прочитал что "полетят поезда"

Имя: Гость
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