03.10.2017 | 14:20

В ноябре в праздничные дни из-за повышения спроса на пассажирские перевозки будут курсировать дополнительные поезда между Пензой и Москвой в обоих направлениях.

Так, поезд № 222/221 4 ноября пустят из столицы в Пензу, а 5 ноября - обратно.

Поезд № 114/221 3 ноября выйдет из Москвы, а 6 ноября отправится из столицы Сурского края.

«Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.