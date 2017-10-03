В ноябре в праздничные дни из-за повышения спроса на пассажирские перевозки будут курсировать дополнительные поезда между Пензой и Москвой в обоих направлениях.
Так, поезд № 222/221 4 ноября пустят из столицы в Пензу, а 5 ноября - обратно.
Поезд № 114/221 3 ноября выйдет из Москвы, а 6 ноября отправится из столицы Сурского края.
«Продажа проездных документов на дополнительные поезда уже открыта», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.
Лучше бы цены на билеты на праздники снизили, так нет - наооборот подняли