03.10.2017 | 15:50

В Пензенской области активизируют работу по реконструкции объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.

В числе приоритетных глава региона отметил областную офтальмологическую больницу. Здесь нуждаются в ремонте здания стационара и поликлиники. В этом году планируется провести торги и приступить к работам, а уже в следующем - завершить реконструкцию.

Также принято решение капитально отремонтировать корпус Сердобской межрайонной больницы, где располагаются детская поликлиника и стационар. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу.

На 2018 год намечен ремонт отделений стационара клинической больницы № 6 имени Захарьина и корпуса областного центра спецвидов медпомощи.

Ожидается возведение врачебных амбулаторий в сельской местности: Назимкине, Верхней Елюзани, Красной Горке, Мансурове. По мнению губернатора, в год нужно сдавать по три-четыре ФАПа.

«Кроме того, идет разработка проектно-сметной документации на строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове, реабилитационного центра при детской больнице, нового корпуса областного онкологического диспансера», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Это позволит нашим пациентам получать медицинские услуги в комфортных условиях», - отметил Иван Белозерцев.