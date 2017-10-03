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Общество | Роспотребнадзор проверит температуру в пензенских детсадах и школах

03.10.2017|16:11
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Региональное управление Роспотребнадзора объявило об усилении контроля за соблюдением температурного режима на объектах социальной инфраструктуры: в детских садах, школах и т. д.

Сотрудники ведомства будут уделять внимание как параметрам микроклимата (температуре, относительной влажности, скорости движения воздуха), так и вопросам теплоизоляции помещений, состоянию остекления и переплетов окон.

«В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата управлением Роспотребнадзора применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Согласно гигиеническим нормативам температура воздуха в игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек детских садов должна составлять 21-23°C, в спальнях - 19-20°C.

В учебных помещениях и кабинетах школ столбик термометра не должен опускаться ниже 18°C и подниматься выше 24°C.

В палатах лечебно-профилактических учреждений должно быть 20-26°C, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - не ниже 20°C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 20-22°C.

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