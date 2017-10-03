Прием заявок на участие в конкурсе «Туристический потенциал Пензенской области» продолжится до 15 октября. Уже прислано более 60 видеороликов, фотографий памятников истории, храмов и просто достопримечательностей.
Организаторы напомнили об обязательных условиях: должны быть указаны название объекта и его местонахождение.
«Мы бы хотели, чтобы конкурсные работы были посвящены тем местам, которые не широко известны нашим пензенцам, тем, которые находятся в местах жительства или рождения авторов», - подчеркнул директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.
Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Святые места», «Культурное наследие», «Национальная традиция», «Исторический памятник». Но можно предлагать и эко- или промышленные туристические маршруты. В губернии много интересных мест и для жителей и гостей региона.
«Отрадно отметить серьезную работу по селу Поим. Есть работы из Городищенского района, Тамалы», - рассказал Олег Куроедов.
Оценивать проекты будет жюри, в составе которого известные краеведы, сотрудники музеев, специалисты разных ведомств. Победителей ждут ценные призы.
Скоро сюда на птичьих правах влезет одно всем известное лженаучное общество - для того, чтобы в итоге всё осквернить и обесчестить. А потом оно будет на каждом углу вещать, мол, "благодаря ему", да при "его поддержке" свершилась "консолидация сил и стремлений".