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Общество | Прием заявок на конкурс туристических маршрутов продолжится до 15 октября

03.10.2017|17:09
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Прием заявок на участие в конкурсе «Туристический потенциал Пензенской области» продолжится до 15 октября. Уже прислано более 60 видеороликов, фотографий памятников истории, храмов и просто достопримечательностей.

Организаторы напомнили об обязательных условиях: должны быть указаны название объекта и его местонахождение.

«Мы бы хотели, чтобы конкурсные работы были посвящены тем местам, которые не широко известны нашим пензенцам, тем, которые находятся в местах жительства или рождения авторов», - подчеркнул директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Святые места», «Культурное наследие», «Национальная традиция», «Исторический памятник». Но можно предлагать и эко- или промышленные туристические маршруты. В губернии много интересных мест и для жителей и гостей региона.

«Отрадно отметить серьезную работу по селу Поим. Есть работы из Городищенского района, Тамалы», - рассказал Олег Куроедов.

Оценивать проекты будет жюри, в составе которого известные краеведы, сотрудники музеев, специалисты разных ведомств. Победителей ждут ценные призы.

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Гость|03.10.2017 19:25|

Скоро сюда на птичьих правах влезет одно всем известное лженаучное общество - для того, чтобы в итоге всё осквернить и обесчестить. А потом оно будет на каждом углу вещать, мол, "благодаря ему", да при "его поддержке" свершилась "консолидация сил и стремлений".

Имя: Гость
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