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Общество | При обработке дорог в Пензе планируют отказаться от песко-соляной смеси

03.10.2017|16:57
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Пока под ноги прохожих летит опавшая листва, но уже скоро дороги и тротуары запорошит снегом. В мэрии обсудили, как будут убирать город предстоящей зимой.

На официальном сайте администрации есть сообщение, что в Пензе планируют отказаться от традиционной песко-соляной смеси. Снег собираются растапливать при помощи специальной машины, которая превращает ледяные глыбы в воду.

Если во многих регионах снегоплавильные машины уже используют, то пензенцы знают только старые методы борьбы с гололедом, когда дорожки посыпают песко-соляной смесью.

«Нужно, чтобы дороги чистили, там, где переход, ну и посыпали, чтоб не падать», - отметила горожанка.

«На горках, где лед, смесь помогает. Но вся машина в песке. Думаю, надо что-то менять», - решил другой пензенец.

«Дороги нужно посыпать, а тротуары нет, уж очень тяжело смывается», - добавила еще одна прохожая.

Кроме того, песком забивается ливневая канализация. Смесь оседает в трубах и засоряет их. Слесари откачивают грязь и тину и вывозят.

Но эти проблемы могут исчезнуть, если в городе появится современная техника.

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Гость|03.10.2017 19:29|

во дадут

Гость|03.10.2017 19:41|

А как же быть с концепцией: "... каша до 5 см..."?

Гость|03.10.2017 19:43|

Да ну и дела,тогда все дороги будут покрыты льдом,каток бесплатный по всей Пензе)))

Имя: Гость
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