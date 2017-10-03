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Общество | ООО «ТНС энерго Пенза» объявило призовую акцию для клиентов

03.10.2017|17:18
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Во вторник, 3 октября, ООО «ТНС энерго Пенза» объявило о старте акции «Подключи электронную квитанцию». Мероприятие направлено на популяризацию среди клиентов компании сервиса «Электронная квитанция» и более широкое распространение энергосберегающих технологий.

Акция будет проводиться до 30 ноября. Гарантирующий поставщик вручит победителям из числа новых пользователей сервиса специальные подарки.

Для участия клиентам необходимо подключиться к «Электронной квитанции» любым из наиболее удобных способов:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru (без регистрации или через сервис «Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза»);

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявление по электронной почте (priem@penza.tns-e.ru);

- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».

Обязательным условием участия является отсутствие задолженности по оплате электроэнергии на 1 декабря 2017 года, а также фактов хищения электроэнергии.

Подведение итогов акции и награждение победителей состоится 15 декабря на торжественной церемонии конференц-зале ООО «ТНС энерго Пенза» по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б.

С положением об акции «Подключи электронную квитанцию» можно ознакомиться на сайте компании.

Электронная квитанция - современный и удобный способ получения счетов за электроэнергию. Подключение сервиса гарантирует быструю и надежную доставку счета на электронную почту раньше бумажной версии.

Кроме того, по электронной квитанции можно рассчитаться сразу после ее получения и не беспокоиться о сроках оплаты.

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